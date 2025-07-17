台南左鎮化石園區變身「化石動物園」　攜手國家地理打造自然冒險

▲台南左鎮化石園區暑假主打「化石動物園」特展，展期至9月7日，邀請親子共遊體驗自然之美。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南左鎮化石園區今年夏天聯手國際知名品牌《國家地理》，自7月4日起至9月7日推出暑期限定的「化石動物園」特展，透過沉浸式的影音體驗與互動遊戲，打造一場屬於大小朋友的自然科學探險之旅。

本次特展由台灣國家地理英文點讀書籍獨家代理商力新國際文化事業與園區合作策劃，於園區二樓常設展區登場，規劃「鱷的勢力」、「象聲世界」、「恐龍當家」三大主題課程，內容融合豐富影片、趣味小遊戲與在地自然史素材。展期間每週六下午1點半還有限時快閃活動，前100名參加者可參加抽獎，有機會獲得國家地理限量贈品，全程免費免報名，適合全齡層參與。

台南市文化局長黃雅玲指出，「化石動物園」是園區年度亮點展覽之一，也是市府推動兒童博物館教育的重要實踐。透過跨界攜手國際品牌，將艱深的自然科學轉譯為孩童可理解的展示內容，不僅豐富孩子的暑假生活，更鼓勵家長陪伴孩子從觀察、互動中學習尊重生命、關懷環境。

市立博物館館長何秋蓮表示，展覽以園區原有的「遠古爬爬走」特展為基礎，聚焦台灣出土的重要化石「豐玉姬鱷」，延伸介紹蛇、龜鱉、蜥蜴等本土爬蟲類，結合國家地理獨家授權的影音內容與實體互動，引導孩童從故事中理解自然演化與物種多樣性，是一場兼具教育與娛樂的科學小常識展覽。

左鎮化石園區補充，「化石動物園」呼應園區長期推廣古生物與自然史的策展方向，展覽融合多媒體科技與適齡導覽，讓學習不再侷限於教室與課本，而是在親子共享的遊戲體驗中自然發生。誠摯邀請所有熱愛自然與古生物的民眾，今夏一同走進左鎮，穿越時空探尋生命的演化故事。