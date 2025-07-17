最帥氣身影！西港國中生清晨「獨自清水溝」原因曝　7.5萬人讚翻

▲台南西港國中吳姓學生颱風後主動清水溝，感動不少網友。（圖／翻攝自Facebook／我是西港人）

記者閔文昱／綜合報導

台南市近日受中度颱風丹娜絲侵襲，多處農田排水系統因落葉、斷枝阻塞。一名網友15日清晨在返回西港區八份的途中，意外看見一位國中生蹲在農田邊，自發性地默默清理滿是落葉的水溝。畫面一出，讓不少網友紛紛大讚「未來選里長一定投給他」。

原PO在臉書社團「我是西港人」分享這段暖心經歷，表示當時好奇詢問小男生在做什麼，對方靦腆回應，「看到水溝裡都是落葉，怕下雨時積水無法排出，就回家拿圓鍬來清理。」對此，原PO也大讚，「目前就讀西港國中的他就能自動自發的精神深深令人佩服．也為西中的師長們能教育出如此優秀的同學來個鼓掌。」

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貼文曝光後，至今已吸引7.5萬人按讚，不少網友紛紛留言「真需要給個獎勵，同學太棒了」、「這個值得學校公開表揚」、「孩子的行為給家鄉帶來溫暖」、「真棒的孩子，懂得關心人，會替人著想，孩子啊將來長大肯定會成就非凡」、「真的要掌聲鼓勵鼓勵，你真的太棒了」、「父母師長教育成功前途無量」。

根據《自由時報》，這名吳姓國中生目前就讀於西港國中，校方也表示對吳生的善行深感驕傲，已計畫在開學後予以公開表揚。