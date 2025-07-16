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中國男赴泰被同鄉綁架！　拒付「300萬贖金」遭殺害棄屍路邊

▲▼陸男赴泰失聯！　竟是遭同鄉「綁架撕票」棄屍路邊。（圖／翻攝自泰媒）

▲楊姓男子遭同鄉綁架撕票後棄屍路邊。（圖／翻攝自泰媒）

記者張方瑀／綜合報導

泰國清邁發生一起綁架命案，24歲中國籍楊姓男子8日從寮國入境後失聯，警方接獲報案後展開追查，最終於14日在清邁府湄林縣（Mae Rim district）的路邊尋獲其遺體。警方指，該男子遭同鄉勒索300萬泰銖（約新台幣270萬元）贖金未果後遭殺害，遺體以塑膠和床單包裹後棄屍。

根據《曼谷郵報》報導，泰國警察第5區指揮官吉薩空（Kritthapol Yeesakhon）表示，死者姊姊在接獲弟弟遭綁架的消息後立刻報案，指稱兇手向她勒索300萬泰銖，然而她沒有支付，之後便與弟弟失去聯繫。

警方追查發現，楊男當時是由中國籍友人姜男陪同，兩人從寮國一處特別經濟區入境清萊府，之後抵達清邁市。警方循線在清邁的一間飯店內找到姜男，他向警方供稱，他與楊男受中國籍同鄉張男、王男的邀請，於尼曼明路（Nimmanhaemin Road）的一家餐廳見面用餐談生意。

▲▼陸男赴泰失聯！　竟是遭同鄉「綁架撕票」棄屍路邊。（圖／翻攝自泰媒）

▲楊男在清邁市區用餐的監視器畫面。（圖／翻攝自泰媒）

用餐後，四人前往張男在杭東縣（Hang Dong district）三帕灣分區（tambon San Phak Wan）租住的房屋過夜。姜男隔天清晨驚醒時，發現自己雙手被綑綁，隨後遭人持刀威脅要求支付贖金；他的家人匯出150萬泰銖（約新台幣135萬元）後才讓他脫困。

姜男向警方表示，由於楊男的姊姊沒有依要求支付全額贖金，張男與王男在7月9日上午，於租屋內以鐵鎚將楊男擊斃，隨後兩人清理房內血跡與沾血家具，試圖湮滅證據。

報導指出，張男的妻子也參與其中，她負責帶著兩人將遺體載出，最後棄置在湄林縣的偏僻路段。

警方於11日在杭東縣班卡法朗（Ban Kad Farang）逮捕張男，同時也逮捕姜男，但姜男辯稱自己只是楊男的朋友，三人曾在緬甸、寮國和柬埔寨經營非法生意，否認參與犯案。

警方對姜男的說法持懷疑態度，姜男還透露，王男10日已逃離泰國，張男妻子也已返回中國。目前案件仍在調查當中，警方正持續搜索在逃嫌犯。

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