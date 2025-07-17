懷孕胖30公斤開始擔心　婦產科醫曝「母子風險」：碎念是為妳好

▲孕婦示意圖（圖／記者姜國輝攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

婦產科醫師蘇怡寧16日於其臉書粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」發文，針對懷孕期間體重控制的重要性進行詳細說明。他強調，孕婦若體重增加過多，不僅會影響自身健康，還可能對胎兒造成多種風險，呼籲準媽媽們重視體重管理。

蘇怡寧醫師指出，有女網友私訊他詢問「醫生不好意思想請問一個問題，懷孕胖了30幾公斤會影響寶寶嗎？我現在胖了好多，很擔心」。對此，蘇怡寧回覆，「會影響寶寶，也會影響妳自己。妳都已經胖了才在擔心有用嗎？就請妳的醫師幫忙注意囉」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蘇怡寧PO出對話截圖後還是解釋，懷孕期間體重過度增加可能導致孕婦罹患妊娠糖尿病與妊娠高血壓的風險大幅提升，甚至可能引發子癇前症。此外，胎兒過大可能造成產程遲滯或難產，還會影響產後體重恢復，增加未來長期肥胖及代謝疾病的風險，「過去我一直強調懷孕一定要控制體重，講過很多次了。真的不是因為我外貌協會要大家保持苗條的身材啦，而是體重增加太多真的會對孕婦跟胎兒帶來一定的風險」

針對胎兒方面，蘇怡寧表示，孕期體重過多可能導致巨嬰症，進一步引發肩難產或產道撕裂傷，甚至造成骨盆腔傷害如漏尿及骨盆器官脫垂。此外，寶寶出生後低血糖的風險也會提高，而孕期母親過重或血糖過高，可能增加胎兒未來罹患肥胖及第二型糖尿病的機率。

蘇怡寧提醒，孕期體重過多亦可能導致羊水過多，增加早產及胎位不正的風險。他坦言，雖然提醒體重管理的話題可能不討喜，但這是為了母嬰健康著想，「然後妳都已經胖這麼多了才在擔心會不會有點太晚呢？我們就戴著鋼盔往前衝囉！來都來了」。