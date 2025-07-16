新店落水2勇消殉職！消促會市府外血汗陳情：消防員的命不是命

▲消促會今早聚集市府外陳情，替2殉職勇消討公道盼能儘速拿到事故當日資料。（圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

新北市新店區廣興橋下游8日驚傳溺水事故，一名男子在禁止水域從事SUP（立式划槳）活動時不慎溺水，消防人員出動艇隻搜救，卻因水流過於湍急導致救援艇翻覆，導致2勇消吳恩碩、張敬謙殉職，義消曹雙全仍在醫院救治。事發後雖成立事故調查小組，消防員工作權益促進會卻表示至今仍未拿到任何資料，今（16）日上午10時在市府外陳情，盼消防局能提供資料進而提升第一線警消值勤安全度，避免憾事再發生。

「消防員的命不是命。」消促會秘書長陳彥凱語帶哽咽表示，2022年就為了基層消防權益，向新北市府提出消防救災救護專責相關訴求，包括緊急救護、搶救災害、預防火災等三大基本任務，希望能夠進行專責分工，除了係提升救災效率外，更是為了將悲劇的機率降到最低。

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消促會監事林進添表示，基層警消在中央或地方皆在委員會佔有1席次，事發後多次請承辦人提供資料，以便分析當時救援流程時序是否有出現問題，說：「就系統上的資料跟現場密錄器，到底要審核多久我不明白」。簡任技正鍾世銘今日在遞交陳情書時，面對消促會提問何時能提供資料，僅說：「下午會給予答覆」，告知資料是否能提供。

新北市府表示對此事件表達高度關注，目前已進入調查階段，將於18日下午2點召開會議，進一步審查資料並釐清原因，承諾會公開調查結果並適時對外說明。

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