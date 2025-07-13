證實製程瑕疵！無印良品「回收1產品」　退款至2026年2月底

▲該款風扇即起召回。（圖／翻攝台灣無印良品官網）



網搜小組／劉維榛報導

購買該款風扇注意了！無印良品熱門商品之一的「空氣循環風扇/擺頭型/大」證實有製程瑕疵，官方也進行預防性召回，公告即起至2026年2月底止，顧客可拿回至全台門市並辦理退款2590元。若不知是否為召回產品，顧客可藉由底座貼紙、延長線或插頭來查看。

無印良品在官網指出，近日接獲顧客反應「空氣循環風扇/擺頭型/大」使用出現異常狀況，經內部調查後，確實判斷商品有製程瑕疵，為確保顧客的商品使用安全，台灣無印良品將針對此商品進行預防性全面回收。

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無印良品表示，回收期間為「即日起至2026年2月28日（六）止」，回收商品條碼、品名、型號與價格分別為，4550583727338、空氣循環風扇/擺頭型/大、MJ-CIS18TW、2590元。

▲底板、電源線與插座都可判別型號。（圖／翻攝台灣無印良品官網）



顧客可以透過3個地方來確認是否該型號，1.以底座銘板貼紙確認型號；2.如果無法確認底座銘板貼紙上的型號，可從側邊注意事項貼紙確認；3.底座銘板貼紙若無法確認的話，可透過插頭上刻印和電源線上的印字內容確認。

無印良品也指出，凡顧客持有符合指定型號之商品，請攜帶商品至全台門市，由門市人員協助辦理回收退款作業，退款將依商品售價2590元，採現金方式退款。