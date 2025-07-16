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巴西咖啡恐大漲！　業者搶50%關稅前加速向美國運貨

▲▼ 咖啡豆。（示意圖／路透）

▲咖啡貿易商如今正加緊腳步，把盡可能多的巴西咖啡運抵美國。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國川普政府宣布8月1日起對巴西商品加徵50%關稅之後，多間咖啡貿易商如今正加緊腳步，要搶在期限之前，把盡可能多的巴西咖啡運抵美國。

路透報導，部分業者正緊急調整船舶航線，取消原定在其他港口的停靠行程，確保巴西咖啡貨櫃能在關稅生效前進入美國港口。另有業者把原本供應加拿大、墨西哥等國家的巴西咖啡庫存轉銷美國市場。

咖啡貿易商RGC Coffee總經理伯恩斯坦（Jeff Bernstein）透露，已做出相關調整，讓貨物提前運抵美國，但有些真的沒辦法加速進行。至於還在巴西境內的咖啡，現階段無任何應對措施。

美國進口商Lucatelli Coffee執行長湯瑪斯（Steve Walter Thomas）批評，「這種課稅方式傷害的是美國企業，不是別人，也不是巴西或巴西總統魯拉。這項新的50%關稅對我們這些進口商來說，是生存威脅。」

巴西咖啡占美國消費市場三分之一，不僅作為單一產區豆，也是常見混合豆的重要基底，連鎖商家Dunkin Donuts、星巴克等業者都廣泛使用。美國咖啡價格早已在去年因產量短缺漲價，市場人士指出，美國對巴西的50%關稅一旦實施，將引發新一波價格上揚。

業界人士預測，若關稅政策持續，全球咖啡供應鏈將重新洗牌，巴西咖啡豆將轉向歐亞市場，美國則需仰賴更多來自非洲及中南美洲的供應。美國全國咖啡協會已向川普政府請願，要求將咖啡從關稅清單中剔除。

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