快訊／抓到了！台中18歲女遭割頸「鮮血噴牆」　23歲前男友落網

記者許權毅／台中報導

台中市北區天祥街一處巷弄昨（15）晚22時許傳出持刀傷人事件，一名18歲林女疑似跟23歲蕭姓前男友有感情糾紛，2人在林女住處附近談判，林女現任男友也陪同，蕭嫌卻突然拿出利器割傷林女脖子、手部，隨即落跑，大量鮮血飛濺住宅圍牆，整條小巷都可看見血跡。警方稍早在新北市土城區將人逮捕到案，預計稍晚帶回警局釐清案情。

▲台中一名林女昨晚跟前男友蕭男談判，遭蕭持刀劃傷，蕭稍早在新北落網。（圖／記者許權毅攝）



初步了解，傷者18歲林女疑似因感情糾紛，與現任男友一同跟蕭姓前男友談判，現任男友還先迴避，供2人單獨聊聊，不料蕭男突然持利器傷人，隨即騎車落跑，嚇得林女奔向現任男友求救，2人急忙通報，警消也火速到場，封鎖現場、將人送醫。

▲▼案發小巷留下多處血跡，相當驚悚。（圖／記者許權毅攝）



林女頸部與右手指見血，被緊急送往醫院治療後，傷口經醫師縫合處理，幸無生命危險，目前由其母親陪同照護中。現任男友衣服上都是女友的血，稍早已經製作完警詢筆錄，林女仍情緒激動，無法接受詢問。

據了解，涉案男子是新北人，雙方日前已經分手，蕭嫌不明原因又來找林女，還是專程從新北騎車南下台中來找人，結果一言不合就傷人，又騎車返回新北土城。

警方調閱監視器掌握犯案時關鍵畫面，並以車追人，掌握嫌行蹤後，今日清晨就已經在蕭嫌住處將人逮捕到案，稍後才會帶回警局，預計依傷害罪嫌移送。