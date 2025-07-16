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獨／推銷會員卡制！貝兒絲樂園全台熄燈　家長求退費無門怒控惡劣

▲▼貝兒絲樂園相繼熄燈，消費者剩餘點數退費無門。（圖／翻攝貝兒絲官網）

▲貝兒絲樂園相繼熄燈，先前推銷9600元、3900元會員卡，不少家長點數都還沒用完，請求退費無門。（圖／翻攝貝兒絲官網）

記者游瓊華、沈繼昌、莊智勝／桃園-台中報導

知名親子樂園「貝兒絲樂園」4月27日才收掉桃園館，未料全台最後兩家門市板橋、台中館也宣告將於9月30日熄燈，消息一出引發消費者怒火，有民眾投訴，在貝兒絲樂園桃園館儲值數千元，但宣告熄燈後要求退費無門，雖然業者有公告退費辦法，但申請退費時都按照原價、甚至是漲價過後的金額計算，扣完後根本沒有餘額可退。桃園市政府法務局也提醒，消費者若還有餘額應盡速使用完畢，若欲購買會員卡，應審慎考量，以維護自身權益。

貝兒絲樂園於2015年開業，全盛時期在全台有10家分店，遍布雙北、桃園、新竹、台中、高雄等地，但後續因經營問題陸續熄燈，今年4月下旬結束桃園館營業後，原本僅剩下板橋、台中館，但隨後貝兒絲再宣布僅剩的2館也將於9月30日熄燈，「在經歷大環境的考驗下，終究敵不過要跟大家說再見。」

由於貝兒絲樂園業者先前發行推銷「9600元暢玩會員卡」及「3900元貝兒絲樂園會員卡」等，導致許多消費者卡內餘額還有數千元未用罄，就面臨「無館可玩」的窘境，紛紛要求退費。但桃園一名蔡姓媽媽投訴，業者退費態度十分消極、惡劣，雖然官網有公告退費辦法，但實際依公司流程辦理退費後，卻收到簡訊告知「卡片內原有6204元，依照1大1小1060元之非卡友價格計算，扣除差額後無餘額」，還建議她將卡片使用完畢、或是借給朋友使用，令消費者氣炸，還組成自救會維權。

蔡媽媽指出，貝兒絲樂園業者刻意使用各種不公平的計算方式達成不退費的結果，根本就是惡意騙錢，自救會已經有超過600名家長加入，「幾乎大家都沒辦法退款，只有很少一部分的人退到錢，大部分都收到『扣完沒有餘額』的簡訊。」

▲▼貝兒絲樂園相繼熄燈，消費者剩餘點數退費無門。（圖／翻攝貝兒絲官網）

▲貝兒絲2024年於汐止遠雄開設「同名親子咖啡館」，同樣推行申辦會員卡制度。（圖／翻攝貝兒絲官網）

更令蔡媽媽無法接受的是，全台的「貝兒絲樂園」接連宣布熄燈，但業者卻以又再以「貝兒絲」開立同名咖啡廳，主打親子共享空間，場館就坐落於新北汐止iFG遠雄廣場，「貝兒絲咖啡」就連申辦會員卡的手法都一模一樣，而樂園與咖啡廳的會員點數卻無法共用。

對此，桃園市政府法務局也發文指出，貝兒絲樂園為登記於新北市之霈一國際有限公司所經營，有消費者因桃園館即將結束營業，辦理儲值卡退費惟金額顯不合理，有損消費者權益，消保官遂函請業者於4月15日前書面說明。業者回覆係依好友卡使用須知記載之辦理退卡方式處理。若消費者退卡，即不適用卡友優惠，並須扣除卡片已使用優惠及贈品(點)，再以非卡友票價格(含餐點)計算；購買桃園館好友卡之消費者，以最後一筆儲值於桃園館結束營業日回推半年內所儲值者，扣除已使用贈品價值，再以卡友價計算已使用門票及餐點費用退費餘額；若儲值日回推為半年以上、未滿1年者，會先扣除已使用贈品價值，再以非卡友價打8折計算已使用門票及餐點費用後退還餘額。

法務局指出，經統計截至4月15日已受理11件消費申訴，申訴內容多認為業者退費金額不合理等。消保官提醒消費者，儲值卡尚有餘額者請儘速使用完畢，另欲購買「9600元暢玩會員卡」及「3900元貝兒絲樂園會員卡」，應審慎考量實際使用需求、卡友權益規則及業者所餘其他場館後續之經營狀況，以維護自身權益。

▼蔡媽媽依照業者公告流程辦理退費，但卻收到「扣除差額後無餘額」的回覆。（圖／蔡媽媽提供）

▲▼貝兒絲樂園相繼熄燈，消費者剩餘點數退費無門。（圖／蔡媽媽提供）

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