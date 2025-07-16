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「整個師大都要道歉？」被罵爆　教授6聲明嘆：我傷害誰了？

▲▼台師大校門，大門。（圖／記者許敏溶攝）

▲台師大爆出抽血爭議。（圖／記者許敏溶攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台師大女足隊的教練強迫學生「抽血配合研究」事件延燒，有當事人日前在Threads分享貼文，引來該校動競技學系教授劉錦璋留言，「整個師大都要跟你道歉嗎？我是必修科運動生物力學的老師，我也要跟你道歉嗎？」引爆眾怒。稍早，該名教授則發6點聲明，「我到底『嗆什麼聲？』我罵到誰、傷害誰了？我該為誰道歉？」

劉錦璋教授因一句「整個師大都要跟你道歉嗎？」惹眾怒，他今（16）日在社群平台表示，因為這件事被肉搜、照片被做成哏圖，自己不只被Threads網友要求道歉，立委王婉諭還特別譴責他的發言。

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對此，他發出6點聲明，開頭直呼「1.我不是足球隊教練，簡生專長成績不是我給的，更不是跟我換的；我不是計畫主持人，簡生的血不是我抽的，我跟簡生不熟，我也沒機會霸凌她。」第2點，他與簡生僅在一門必修課「運動生物力學」上有互動，且教室位於簡生口中的「唉……不說了讓大家去感受」的公館校區。

針對那句被罵翻的留言，他在第3點說明，這是回應簡生提到「半年了，師大沒有任何道歉」，與對公館系上的感慨這兩件事。他進一步在第4點指出，「成熟的世界，該負責人的要負責，該道歉的人要道歉，『而不是整個單位，或單位中的每個人』都該道歉。」認為無限上綱的話，就會演變成現在社會的不良氛圍。

劉教授在第5點指出，在課堂中他曾提醒簡生期末作業未繳交，對方私訊坦承錯誤，並說「完全是她自己的疏失……再次跟老師說對不起，也希望還有任何補救的機會」，他因此允許補交並給予學分。

他說，「我理性指出學生的錯誤理解與缺失，並基於教育理念立即給她補繳作業機會，但應該不至於連我都被粗魯無情炎上，而她在一旁什麼都忘記。」聲明最後，他反問「我到底『嗆什麼聲？』我罵到誰、傷害誰了？我該為誰道歉？」語氣相當無奈。

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