韓國肯德基「肉汁薯泥咔啦雞腿堡」登台　業者證實：7/29開賣

▲韓國肯德基限定「肉汁薯泥咔啦雞腿堡」確定將於7月29日登台。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

近期在韓國掀起超高討論度的「업그레이비버거（UpGravy Tower Burger，肉汁薯泥咔啦雞腿堡）」確定要登台了，肯德基證實將於7月29日正式開賣。

有網友在Threads上分享韓國肯德基限定「肉汁薯泥咔啦雞腿堡」即將登台消息，且韓國肯德基釋出的宣傳視覺中，也悄悄藏入台北101大樓身影，立刻引發台灣網友高度期待。對此，肯德基證實開賣消息，肉汁薯泥堡將於7月29日強勢登台，且還是台灣版本。

韓國版本的「UpGravy Tower Burger」是結合濃郁肉汁醬、綿密薯泥，再搭配酥脆薯餅，澎湃滋味大獲好評，更搶進旅韓必吃清單，累積高人氣。

▲樂檸漢堡推出3款珍奶堡。（圖／業者提供）

另外，樂檸漢堡近日則推出「珍珠奶茶堡」限定套餐，一共打造3款珍奶堡，包括「樂檸珍珠奶茶手打牛堡」，自製雲感漢堡包夾上手打牛肉排、特製濃醇奶茶醬，再搭配Q彈珍珠，打造鹹甜交織的口感；「樂檸珍珠奶茶雞排堡」、「樂檸珍珠奶茶蔬食堡」則是分別搭配炸雞排、酥炸海味蔬食排，打造台灣味組合及滿足無肉蔬食控，全門市販售至9月15日。

每份套餐內含漢堡1份、捲捲鮮蔬杯及任選55元飲品，售價皆為275元，每日數量有限，售完為止。