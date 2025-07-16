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6千伏特高壓電「左手進右手出」　台電36歲員工心肺重創現況曝

▲總統賴清德偕經濟部長郭智輝，專程前往醫院探視慰問李員及家屬，賴總統請醫院全力搶救期早日恢復。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲總統賴清德偕經濟部長郭智輝，專程前往醫院探視慰問李員及家屬，賴總統請醫院全力搶救期早日恢復。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台電36歲李姓員工15日下午4時許，在義竹鄉南潭村一帶執行高壓電線搶修作業，在進行檢電、掛接地作業時，突發感電事故當場昏迷倒下，同行人員施以CPR並報案，經送柳營奇美醫院搶救，目前在加護病房以葉克膜治療，總統賴清德偕經濟部長郭智輝，專程前往醫院探視慰問李員及家屬，賴總統請醫院全力搶救期早日恢復。

總統賴清德偕經濟部長郭智輝，16日上午專程前往醫院探視慰問台電搶修作業感電受傷李姓員工及家屬，賴總統除詳細詢問醫院目前最新治療情況外，也安慰家屬表示會請醫院全力搶救期早日恢復。

▲總統賴清德偕經濟部長郭智輝，專程前往醫院探視慰問李員及家屬，賴總統請醫院全力搶救期早日恢復。（圖／記者林東良翻攝，下同）

經濟部長郭智輝表示，賴清德總統特別來關心，他想這個是一個不幸的事件，大家都不樂見，不過根據醫師的評估，我們會用不放棄的態度全力來搶救。以目前的狀況，了解到醫生表示今天的狀況比昨天還好一點，我們會全力來支持，讓李員他能夠再回到正常的生活。

▲總統賴清德偕經濟部長郭智輝，專程前往醫院探視慰問李員及家屬，賴總統請醫院全力搶救期早日恢復。（圖／記者林東良翻攝，下同）

柳營奇美醫院醫務秘書顧博明指出，對賴清德總統關心的部分，對醫院大概都是醫療的部分，賴總統關切希望讓李員能夠早一天恢復正常。目前因為有葉克膜在支持之下，李員的心肺功能算是穩定，人的意識目前暫不評估，因為李員也有用低溫治療，一般在3天後醫療團隊會再詳細評估。

▲總統賴清德偕經濟部長郭智輝，專程前往醫院探視慰問李員及家屬，賴總統請醫院全力搶救期早日恢復。（圖／記者林東良翻攝，下同）

顧博明醫秘說，目前跟大家報告地就是李員心肺功能是穩定，目前台南市的醫療網是做得很好，李員到院前半小時醫院方就知道他會來到醫院急診，所以醫院葉克膜在急診就準備好了，所以醫院是第一時間就把葉克膜裝好，所以這整個黃金搶救時間算是都有做到，而且現場也有人在做CPR，這個都是對病人比較有樂觀的方面。至於李員的電擊傷那範圍非常大，那是目前他比較受傷最重的部分。我們再看他後續的一些變化，會盡力好好的搶救他。

▲總統賴清德偕經濟部長郭智輝，專程前往醫院探視慰問李員及家屬，賴總統請醫院全力搶救期早日恢復。（圖／記者林東良翻攝，下同）

顧博明醫秘說，他所知道李員是受到六千伏特，從左手進來到右手出去，所以這整個電擊的路線剛好就是重傷到心肺，所以他的心、肺發炎指數都很高，還好葉克膜是可以整個取代心肺功能，所以現在最關鍵就是他的腦部受損的程度，如果腦部受損程度有恢復的話，醫療團隊後續還有很多可以做的，所以現在不只是觀察，還有在積極治療，對電擊受傷的部分，早上也做了一些小型的手術處理，該怎麼做我們都會盡力去做治療。

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