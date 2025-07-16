台電員工遭電擊命危！父質疑「搶修為何送電」　台電回應了

▲嘉義台電人員搶修遭電擊，當場無呼吸心跳。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、郭玗潔／嘉義報導

丹娜絲颱風重創南台灣，造成嘉義縣逾26萬戶停電，台電人員不分晝夜全力搶修，卻傳出嘉義36歲李姓員工奉命搶修電網近10天，15日於義竹鄉搶修時遭電擊，當場失去呼吸心跳，目前得用葉克膜維持生命。家屬接獲訊息相當悲慟，質疑「昨天搶修，台電為何送電」，對此，台電表示正在釐清，調查結果會在1周內出爐。

該名受傷的36歲李姓男員工是線路科員工，屬於台電嘉義區處，9年前進入台電線路課工作，這次颱風奉命搶救嘉義地區電網已近10日，昨日李在16時56分挺進義竹鄉做架空線路工程，不料隨即傳出電擊意外，第一時間送醫急救，目前裝葉克膜搶救中。

▲李姓台電員工的爸爸發文，請大家幫他兒子祈禱。（圖／翻攝臉書）

據了解，李員自幼生長於嘉義市東區，自組家庭後到安家在經國新城的他，自祖父母到兩位幼子，都是天主教嘉義教區聖若望主教座虔誠教友。家屬聞訊無法接受，除發文請大家幫李員禱告，李父也質疑台電「別人搶修沒事，為何兒子發生電擊意外？」、「昨天搶修，台電為何送電？」

對此，台電表示，送電架空處理斷電作業為高壓送電，但目前還沒辦法確認是否為人為操作失誤，正在了解釐清，預計1週內結果出爐，搶修仍會持續進行。