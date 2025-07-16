「女足抽血研究」中央大學負責後2期　校方急喊：沒做侵入性檢測

▲台師大女足隊爆出「抽血換學分」醜聞。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

台灣師範大學女足隊爆出「抽血換學分」醜聞，而中央大學也參與該計畫。中央大學今（16日）表示，中央大學認知神經科學研究所子計畫參與內容僅限於非侵入性檢測，例如透過平板裝置及智慧型手錶進行心率、脈搏等認知與生理數據量測，並未進行侵入性研究操作，研究過程皆符合並遵守人體試驗委員會的規範下進行。

國立台灣師範大學女足隊爆出「抽血換學分」醜聞，去年11月先由民進黨立委陳培瑜揭露，指在國科會的研究計畫中，女足隊周姓教練以不配合就威脅扣畢業學分等等方式，要求選手配合進行上述計畫，讓選手被連續抽血每天三次，且還曾被無醫事人員資格者進行採血。

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在台師大對外道歉後，外界卻發現，中央大學副校長阮啟弘等人也參與該計畫，其中阮啟弘為「建構新世代精準女性足球運動生心理、傷害及表現的智慧感測與衡鑑平台」（Ⅱ）、（Ⅲ）的計畫主持人，執行單位為中央大學認知神經科學研究所。

中央大學今天也發出聲明，指研究為單一整合型計畫，各子計畫獨立執行其研究項目。中央大學認知神經科學研究所子計畫參與內容僅限於非侵入性檢測，如透過平板裝置及智慧型手錶進行心率、脈搏等認知與生理數據的量測，並未進行侵入性研究操作，研究過程皆符合並遵守人體試驗委員會的規範下進行。