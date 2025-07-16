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西羅殿、馬公廟神尊未出鬧斷交　普濟殿「聖位替金身」妙招解僵局

▲普濟殿王巡醮期間，正殿兩側供奉西羅殿與馬公廟神尊聖位，象徵神靈無形到場。（記者林東良翻攝，下同）

▲普濟殿王巡醮期間，正殿兩側供奉西羅殿與馬公廟神尊聖位，象徵神靈無形到場。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南普濟殿舉辦王巡醮，因「二鎮對二鎮」等交陪禮數問題，與西羅殿驚爆「斷交」，同為交陪廟的馬公廟也挺西羅殿，雙雙未派神尊金身出席，造成王巡醮主醮壇出現「神尊空位」窘境，但普濟殿出奇招化解尷尬，在正殿池府千歲神龕兩側設立兩廟「聖位」，並獲四聯境宮廟齊贊普，展現神界合力兄弟宮廟有難同當的信仰力量，網友大讚「化解得太高招！」

▲普濟殿王巡醮期間，正殿兩側供奉西羅殿與馬公廟神尊聖位，象徵神靈無形到場。（記者林東良翻攝，下同）▲普濟殿王巡醮期間，正殿兩側供奉西羅殿與馬公廟神尊聖位，象徵神靈無形到場。（記者林東良翻攝，下同）

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普濟殿「王巡醮」7月11日起，連續3天恭請交陪境神佛登殿，西羅殿為首日第1站，上午7時多普濟殿人員抵達西羅殿，但並沒有請到預期的開基二鎮，由於「二鎮對二鎮」是多年來慣例，為此雙方鬧得不而散，普濟殿人員離廟後，西羅殿即在臉書粉專發出公告宣布「斷交」，相關活動取消，引起台南宗教界震撼。

除信眾、網友高度熱議，台南民政局長姜淋煌也二度發言表示，雙方都是百年大廟，這次舉辦的180年王巡醮也是非常不簡單，因為請神發生如今誤會，待颱風救災告一段落後，會居中關切，待雙方都冷靜下來後，希望坐下來好好聊聊，看能否解開誤會，莫讓百年情誼斷送在人為的爭吵中。

▲普濟殿王巡醮期間，正殿兩側供奉西羅殿與馬公廟神尊聖位，象徵神靈無形到場。（記者林東良翻攝，下同）

此次普濟殿王巡醮原預定由西羅殿與馬公廟聯合主普，不料活動前卻發生西羅殿與普濟殿交惡，西羅殿、馬公廟雙雙未出神尊金身，讓外界擔心主場是否出現「神尊空位」的冷場狀況。惟普濟殿也預先備妥因應方案，在正殿池府千歲兩側分別供奉聖位紅紙黑字牌，龍邊寫「保全廣澤尊王金闕順天尊王聖駕」、虎邊則為「輔順將軍聖駕」。

▲普濟殿王巡醮期間，正殿兩側供奉西羅殿與馬公廟神尊聖位，象徵神靈無形到場。（記者林東良翻攝，下同）▲普濟殿王巡醮期間，正殿兩側供奉西羅殿與馬公廟神尊聖位，象徵神靈無形到場。（記者林東良翻攝，下同）

據了解，當神尊金身因故無法出巡時，可用「聖位」代替，象徵神靈降臨，普濟殿將原本準備回禮用的神衣、神帽披掛在聖位後方神椅上，藉以表達最深敬意與禮數，所以主壇上雖未見兩廟神明金身，卻依然「有神在座」，也巧妙化解尷尬場面。

▲普濟殿王巡醮期間，正殿兩側供奉西羅殿與馬公廟神尊聖位，象徵神靈無形到場。（記者林東良翻攝，下同）

此外，普濟殿並獲得四聯境兄弟宮廟挺身救場，7月20日的醀壇問題，原三大主醮場包括新營太子宮、西羅殿與馬公廟聯合壇，永華宮與興濟宮等廟贊醮壇、鑑醮壇，現因西羅殿、馬公廟退出，整體陣容一度發生問題，所幸由普濟殿結合四聯境老古石集福宮、媽祖樓天後宮、金安宮等兄弟宮廟齊贊，讓王醮不但如期進行，還展現神界合力、兄弟宮廟有難同當的信仰新力量。

▲普濟殿王巡醮期間，正殿兩側供奉西羅殿與馬公廟神尊聖位，象徵神靈無形到場。（記者林東良翻攝，下同）▲普濟殿王巡醮期間，正殿兩側供奉西羅殿與馬公廟神尊聖位，象徵神靈無形到場。（記者林東良翻攝，下同）

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