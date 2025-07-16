台師大抽血案「教練165親筆道歉信」曝光！網灌爆臉書怒：有夠假

▲教練道歉。（圖／翻攝自台師大FB）



記者施怡妏／綜合報導

台灣師範大學女足隊教練周台英遭踢爆，要求選手配合研究計畫抽血，若不配合就威脅扣學分，教育部調查確認為霸凌，但校方僅解除周台英教練職務，她仍保有台師大教職。校方發出6點聲明，並貼出教練周台英的親筆道歉信，引來許多網友罵，「這封信是在拿火藥救火嗎？」「半個道歉字眼都沒提到」。

國立臺灣師範大學在臉書發文，發出6點聲明提到，周姓教練已於今年5月大專盃結束後委託系上同仁代為宣讀其親筆簽名的道歉信，向全體足球隊學生表示歉意。校方去年12月即解除周某行政及教練職務，並規定其未來不得再擔任運動代表隊教練。運休學院院長及體育室主任近日持續聯繫學生，希望再次表達校方歉意。

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粉專貼出教練的手寫信，對事件造成相關學生、師長及學校聲譽的傷害，「在此先深深表達我最誠摯的歉意！讓妳們的心情與情緒深受影響，也要向妳們說聲『對不起』！」希望女足的學生們再接再厲，繼續朝向目標前進。

教練的道歉信引發網友抨擊，字數少且內容避重就輕，「沒有絲毫具體補償方案的聲明、輕描淡寫的手寫道歉信，看來校方跟這位周老師還是沒意識到事情的嚴重性。身為校友，感到憤怒可恥」、「這到底什麼避重就輕的聲明跟道歉？不是用手寫就比較有誠意欸」、「這根本不是道歉吧，精神喊話真的有夠假的，要道歉就好好道歉，最後還在上對下的發言，真的很令人無語」、「這公關能力根本是災難，不會道歉就不要勉強，內容就是我調查了，我也處理了，不要再罵了喔大家，離譜」。

教練手寫信全文：

首先恭喜妳們獲得今年大專盃！

去年女足事件，身為女足教練，對事件造成相關學生、師長及學校聲譽的傷害，在此先深深表達我最誠摯的歉意！讓妳們的心情與情緒深受影響，也要向妳們說聲「對不起」！

一個比賽結束也是另一個競爭的開始，妳們都是女足界最好的新苗，未來的頂柱，希望妳們能再接再厲！努力！加油！

周台英上 2025.5.1