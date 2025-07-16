女足隊被逼抽血！她忍痛休學「被父親誤會」　卻再也沒機會解釋了

▲台師大女足教練強迫學生抽血配合研究，並以扣學分威脅。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

國立台灣師範大學女足隊爆出「抽血換學分」醜聞，如今女足學生在記者會上，揭開種種離譜內幕，更淚訴校方包庇之舉。學生代表還透露，其中一位受害者，因受不了不停被抽血做實驗的日子，最終選擇休學，害她被父母、國中教練不諒解，後來父親意外過世，她再也沒機會親口解開誤會了。

石明謹在臉書表示，簡姓同學在記者會的最後，對師大代表提問，「你們說要還，錢很好還，但是你們能夠還一張領不到的畢業證書，還有見不到的爸爸嗎？老師？」這番話，其實是為另一位受害同學YOYO發聲。

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YOYO出身於花蓮富里，從小父母就反對她踢足球，希望她不要曬得太黑，能做個白白淨淨的小公主，但她熱愛足球，於是哭著求母親讓她追夢，後來YOYO也如願考上台師大，成了家裡第一個考上大學的孩子，父親為了慶祝，還在村子裡大擺宴席。

怎料，YOYO到台師大後，發現球隊根本沒有在練球，而是要配合教練的研究，做完體能之後抽血檢驗，就連她寒假想請假回花蓮，教練竟威脅她，「要嘛就服從球隊規則，要嘛就離開，差學分也畢不了業，我也不會給妳專項成績，看妳要怎麼辦，是要一直被當，還是修七年、最後被退學？」

石明謹鼻酸表示，「她受不了在學校像被囚禁，又要不停抽血做實驗的日子，她覺得這裡像地獄，於是她休學了。父母對她很不能諒解，覺得她不珍惜自己的機會，考上了師大卻不繼續練下去，她的國中教練也不諒解，覺得一路栽培她，結果放棄了踢球的大好機會。」

眼看學校待不下去，又不敢回家面對父母、國中教練，讓她相當痛苦；更難過的是，沒多久YOYO的父親意外過世，而她再也沒機會能親口解釋來龍去脈了。