　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

女足隊被逼抽血！她忍痛休學「被父親誤會」　卻再也沒機會解釋了

▲▼台師大一隅。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台師大女足教練強迫學生抽血配合研究，並以扣學分威脅。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

國立台灣師範大學女足隊爆出「抽血換學分」醜聞，如今女足學生在記者會上，揭開種種離譜內幕，更淚訴校方包庇之舉。學生代表還透露，其中一位受害者，因受不了不停被抽血做實驗的日子，最終選擇休學，害她被父母、國中教練不諒解，後來父親意外過世，她再也沒機會親口解開誤會了。

石明謹在臉書表示，簡姓同學在記者會的最後，對師大代表提問，「你們說要還，錢很好還，但是你們能夠還一張領不到的畢業證書，還有見不到的爸爸嗎？老師？」這番話，其實是為另一位受害同學YOYO發聲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

YOYO出身於花蓮富里，從小父母就反對她踢足球，希望她不要曬得太黑，能做個白白淨淨的小公主，但她熱愛足球，於是哭著求母親讓她追夢，後來YOYO也如願考上台師大，成了家裡第一個考上大學的孩子，父親為了慶祝，還在村子裡大擺宴席。

怎料，YOYO到台師大後，發現球隊根本沒有在練球，而是要配合教練的研究，做完體能之後抽血檢驗，就連她寒假想請假回花蓮，教練竟威脅她，「要嘛就服從球隊規則，要嘛就離開，差學分也畢不了業，我也不會給妳專項成績，看妳要怎麼辦，是要一直被當，還是修七年、最後被退學？」

石明謹鼻酸表示，「她受不了在學校像被囚禁，又要不停抽血做實驗的日子，她覺得這裡像地獄，於是她休學了。父母對她很不能諒解，覺得她不珍惜自己的機會，考上了師大卻不繼續練下去，她的國中教練也不諒解，覺得一路栽培她，結果放棄了踢球的大好機會。」

眼看學校待不下去，又不敢回家面對父母、國中教練，讓她相當痛苦；更難過的是，沒多久YOYO的父親意外過世，而她再也沒機會能親口解釋來龍去脈了。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 4 3642 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
惡火釀4死！消防衝錯地點延誤救援　倖存女：黒貓都找得到
2大廟斷交！　普濟殿妙招解僵局
快訊／台中18歲女遭割頸「鮮血噴牆」　嫌犯抓到了！
租客跑了！房東開門驚見「史詩級垃圾瀑布」　老鼠小強開運動會
被抽200管血！女學生摘墨鏡露臉　哽咽：該遮遮掩掩的不是我
狂抽血根本沒練球！她忍痛休學「被父誤會」　卻沒機會解釋了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

她終於不再躲了！女學生1舉動快逼哭他：比大人勇敢一百萬倍

「14天每日抽血3次」女足學生發燒送急診！教練冷回：實驗要做完

西羅殿、馬公廟神尊未出鬧斷交　普濟殿「聖位替金身」妙招解僵局

女足隊每天3管血崩潰！　她「肘窩一片紫青」仍找不到血管哭了

被讚比饅頭人好用！LINE「2款表情貼」限時免費下載　動作超搞怪

運動科學系「到處找人抽血」？師大前研究生嘆：確實不好找人

城市車旅逾千處停車場推「eTag會員快進快出」　演唱會散場免等

台師大抽血案「教練165親筆道歉信」曝光！網灌爆臉書怒：有夠假

「薇帕」颱風最快明天生成　下周又有熱帶系統接力

爆抽血換學分！台師大學生「當晚被關隊室33分鐘」　學生會曝內幕

Jennie台上拉開衣服　大方「露胸器」超辣！

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

陳喬恩曝選擇Alan的契機 「連續聊3天」：懶得換人XD

【在押有望自由？】柯文哲現身笑了！ 沈慶京卡關5天還沒交保

【越南人都信了】女模仿太到位假裝同鄉亂聊天

【整片海在跳！】青麟魚海面瘋狂竄跳 釣客看傻：世界末日？

【泰格與雪兒】他不是三歲吧?

會壞掉！老公換新車超愛護　老婆氣炸：放家裡供著拜別開

【超萌組合】奶爸背幼嬰上場跳Locking

粉絲「鏡頭忘了轉正」　GD笑瘋還模仿拍片XD

她終於不再躲了！女學生1舉動快逼哭他：比大人勇敢一百萬倍

「14天每日抽血3次」女足學生發燒送急診！教練冷回：實驗要做完

西羅殿、馬公廟神尊未出鬧斷交　普濟殿「聖位替金身」妙招解僵局

女足隊每天3管血崩潰！　她「肘窩一片紫青」仍找不到血管哭了

被讚比饅頭人好用！LINE「2款表情貼」限時免費下載　動作超搞怪

運動科學系「到處找人抽血」？師大前研究生嘆：確實不好找人

城市車旅逾千處停車場推「eTag會員快進快出」　演唱會散場免等

台師大抽血案「教練165親筆道歉信」曝光！網灌爆臉書怒：有夠假

「薇帕」颱風最快明天生成　下周又有熱帶系統接力

爆抽血換學分！台師大學生「當晚被關隊室33分鐘」　學生會曝內幕

肥胖加速衰老1.5倍　恐罹52種病、失智風險大增

韓韶禧機場穿搭超平價！2顆小CK話題包、聯名上衣女神同款一次看

虐待153次！Finger inside成惡夢　惡師被炒反告幼兒園討243萬

尹錫悅「密通指令」通話全消失！特檢收押禁見　扣押搜索前國情院長

罷免倒數10天　雙北三地檢啟動查察「4行為妨礙投票」

她終於不再躲了！女學生1舉動快逼哭他：比大人勇敢一百萬倍

單方面啟用W121　國台辦：大陸空管工作無需與台灣協商

50歲女頻繁出血2個月　竟是懷孕誘發罕見癌症

不爽被戴綠帽　男衝到小王家中「砍斷生殖器」多刀殺死

暖心！車銀優倒數12天入伍　「2影劇＋新歌」全備好：想留快樂記憶

【總是坐錯車的法鬥】一臉疑惑看爸媽堅持不換位XD

生活熱門新聞

老闆揭鄧佳華「6萬月薪交女友」真相：腦子都精蟲

新颱風周四恐誕生　最接近台灣時間曝

緯創數技投控董「小40歲女密友」　正面照曝光

LINE「13款免費貼圖」限時下載！

颱風估最快後天生成　發警報機率曝

教授問「整個師大都要道歉嗎」　網怒洗版

「炒非常久的周末颱風雛形出現」　各國模式路徑曝

「孫東寶怎麼倒這麼多間？」　網友盤點2原因

快訊／熱帶低壓生成！估24小時成「薇帕」颱風　最新路徑曝

女足學生被逼抽血！求公道遭教授公開嗆聲

快訊／大雷雨轟2縣市　5縣市大雨特報

女兒是知名網紅！　緯創數技投控董「每月金援」小40歲女密友

未來10天雙颱機率高　「薇帕」估先誕生最新路徑曝

最新預報路徑！　颱風生成機率高「雨最大」地區曝

更多熱門

相關新聞

女足隊每天3管血！她「肘窩一片紫青」仍找不到血管哭了

女足隊每天3管血！她「肘窩一片紫青」仍找不到血管哭了

國立台灣師範大學女足隊爆出「抽血換學分」醜聞，如今女足學生在記者會上，揭開種種離譜內幕，更淚訴校方包庇之舉。對此，石明謹發文感嘆，簡同學從小立志考上師大、站上頂尖的足球舞台，沒想到入學後卻是惡夢的開始。

師大女足抽200管血換學分　她摘墨鏡：該遮遮掩掩的不是我

師大女足抽200管血換學分　她摘墨鏡：該遮遮掩掩的不是我

深蹲結束槓鈴沒卡好　體育生140kg重壓斷腿

深蹲結束槓鈴沒卡好　體育生140kg重壓斷腿

被控逼學生抽血換學分　教練背景曝光

被控逼學生抽血換學分　教練背景曝光

女足學生被逼抽血！求公道遭教授公開嗆聲

女足學生被逼抽血！求公道遭教授公開嗆聲

關鍵字：

師大女足抽血換學分醜聞學生

讀者迴響

熱門新聞

老闆揭鄧佳華「6萬月薪交女友」真相：腦子都精蟲

前AV濱崎真緒跨海發律師聲明！要求一劍浣春秋道歉

新颱風周四恐誕生　最接近台灣時間曝

緯創數技投控董「小40歲女密友」　正面照曝光

緯創數技投控已婚董事長　帶「小40歲女密友」回家約會

新北男掀開棉被性侵「女友女兒的女友」

台健身國手睡夢中離世！享年46歲

LINE「13款免費貼圖」限時下載！

產後無法工作欠67萬卡債　女靠AI幫忙還債

向佐欠賭債大翻盤！賭場1天急改口道歉

點名百個小國　川普：關稅超過10％一點點

颱風估最快後天生成　發警報機率曝

台電員工命危裝葉克膜　爸爸發文請大家幫祈禱

教授問「整個師大都要道歉嗎」　網怒洗版

幼兒園爆虐待性侵　童躲衣櫃喊：不要finger inside

更多

最夯影音

更多

Jennie台上拉開衣服　大方「露胸器」超辣！

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

陳喬恩曝選擇Alan的契機 「連續聊3天」：懶得換人XD

【在押有望自由？】柯文哲現身笑了！ 沈慶京卡關5天還沒交保

【越南人都信了】女模仿太到位假裝同鄉亂聊天

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面