「11天抽血紀錄」台師大學生兩手都是洞！教練嗆休學：抗壓性差

▲彤彤記錄下抽血的畫面。（圖／彤彤授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

台師大女足隊的教練強迫學生「抽血配合研究」，若不聽從，學生就無法拿到學分。受害者之一彤彤發文表示，她剛進師大時，大家都替她開心，但沒想到一切竟成了惡夢，每天都有抽血和體能訓練，「我真的不太怕抽血，但已經抽到兩隻手都是洞」。

彤彤在Threads上發文表示，她是「師範大學大一就讓自己畢業的女足球員」，她剛考進師大時，大家都替她開心，而後她提出休學，大家則感到可惜、難過、怎麼會，「但不知道的是，我們怎麼過的」。

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▲學生還要處理自己的血。（圖／彤彤授權引用）

彤彤說，相信大家都知道「抽血跑體能」的事情了，她們要連續14天抽血加上體能訓練，甚至抽血人員是學長，而非專業人員，「還有不知道哪裡請來的阿姨手還會抖」。她透露，起初她覺得，教練說要跑，那她就跑，體育生按表操課很正常，但她後來才知道，「原來是要教練的實驗報告」。

「每天每天的抽血加體能，身體承受度已經不行了。」彤彤說，實驗有14天，跑到12天時，因為太疲勞、抵抗力差，所以發高燒送急診，結果本要請假的她，卻得到「沒有做滿14天數據會不準確，抽血跑步都有完成才有1000塊可以拿」的回覆。

彤彤也透露，除了實驗之外，因為她的球技不是特別突出，所以被指派做類似球經的工作，要管理錢、叫便當、訂火車票，「但他從我入學到休學總是酸言酸語與嘆氣，他對他喜歡的學生疼得要命」，最後導致她得了焦慮症。

只是當彤彤想要請假時，教練更是破口大罵，「我現在給你請一個禮拜你以後是不是要每個月都跟我請假啊？你是球員欸，焦慮症不能拿來當藉口說不練球就不練球，不想練就不要練，哪來那麼多藉口？你們現在小孩是怎樣啊？抗壓性那麼差罵個幾下就焦慮症，我是不是要被你們搞到躁鬱症啊？球也踢不好，整天搞這些有的沒的」。

彤彤當時嚇到不知教練在罵什麼了，最後只聽到「不然你不要讀，去休學好了」。

▲彤彤說，她本來不太怕抽血的，「但已經抽到兩隻手都是洞」。（圖／彤彤授權引用）

針對抽血的部分，彤彤也在串文底下貼出好幾則影片或照片，分享她之前留下的紀錄，上方寫著「早安早安今天微疼」、「今日一次過關沒有進進出出」、「阿姨直接對準昨天的洞口，是痛的」等。她也開玩笑說「請稱呼我血清小博士！」原來她們還要處理自己的血。

彤彤最後也說，「我真的不太怕抽血，但已經抽到兩隻手都是洞」。而後，她也開始出現陰影，「我真的每打一次都要很緊張，這跟抽血是不同的恐懼程度」。

本文經彤彤授權引用