Sony新成員SRS-ULT50／ULT30無線藍牙喇叭　主打單顆大尺寸動感音效

記者蘇晟彥／綜合報導

Sony ULT POWER SOUND系列 16日在台推出全新ULT FIELD 5 （SRS-ULT50）和 ULT FIELD 3 （SRS-ULT30）無線藍牙喇叭，以大尺寸單體強勁放送極具感染力的動感音效，加上便利攜帶的肩背帶設計和IP66/IP67高耐用性不論在任何場地都能享受飽滿音場，兩顆建議售價分別為9,990元、6,990元。

更具力道的高品質音效x豐富氛圍光 輕鬆打造夏日音樂派對



全新SRS-ULT50和SRS-ULT30無線藍牙喇叭，簡約流線的時尚設計，配備高音單體(SRS-ULT50為2組高音單體)和1組大尺寸X-Balanced低音單體，涵蓋全音域傳輸豐富且清晰的聲音細節，發音單體設定為向上傾斜15度能夠有效將傳遞與擴散聲音，加上兩側的被動式振幅器打造更為強勁的動感音效；此外，支援音場最佳化功能，可偵測環境噪音並自動優化音場提供清晰音質；機身上皆配置ULT鍵操控ULT Power Sound模式(SRS-ULT50: ULT1, ULT2/ SRS-ULT30 : ULT1)，透過增強的聲壓和更深沉的重低音，強化低頻音效提升低音動能，一機在手輕鬆掌控全場派對氛圍!

SRS-ULT50更搭載360° Party Light，連結Sony | Sound Connect應用程式後可依照需求選擇3種模式(BEAT/WAVE/MELLOW)，隨著音樂以打造沉浸式氛圍光源點綴全場氣氛；SRS-ULT50和SRS-ULT30還支援Stereo Pair 功能可串聯兩組無線藍牙喇叭，打造左右聲道輕鬆升級立體環繞音場，還可透過應用程式中的等化器功能，設定個人偏好音場聆聽更為客製化的音樂饗宴(SRS-ULT50 10頻段/ SRS-ULT30 7頻段)。

便攜設計x高耐用性 適用多元化場域

兩款新機全新設計可拆式肩背帶，便於攜帶外出於任何場域聆聽體驗，搭配支援IP66/IP67係數具備防水/海水、防塵、防震的高耐用性，SRS-ULT50及SRS-ULT30分別具備25、24小時長效電池續航力，無時無刻都可安心享受有強效音樂的應援！機身支援快速配對 (Fast Pair) 功能，即刻連線無需等待，還可透過藍牙連線智慧手機免持接聽電話，配備回音消除技術提供清晰的通話品質更增添日常便利性。

此外，Sony SRS-ULT50無線藍牙喇叭，建議售價NT$ 9,990元，Sony SRS-ULT30無線藍牙喇叭，建議售價NT$ 6,990元，即日起正式在台灣上市。

▼SRS-ULT50無線藍牙喇叭。

▼ULT30無線藍牙喇叭。