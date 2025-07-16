深蹲結束槓鈴沒卡好！　23歲體育生「140kg重壓」雙腿當場骨折

記者張方瑀／綜合報導

巴西巴拉那州（Paraná）古里提巴（Curitiba）一間健身房日前發生驚悚意外！23歲體育系學生路易斯（Luis Pasetti）在進行深蹲訓練時，因為沒能把「史密斯機」（Smith machine）的槓鈴正確卡住，高達140公斤的重量直接往下壓，他整個人瞬間失去平衡，雙腿當場變形、脛骨和腓骨骨折，右腳踝還脫臼。

▲高達140公斤的重量直接往下壓，他整個人瞬間失去平衡。（圖／翻攝自YouTube）



根據巴西媒體g1報導，這起事件發生在6月20日，當時路易斯左右各加了70公斤，在朋友的輔助下完成最後一組深蹲後，打算將槓鈴固定，卻因體力透支沒有成功卡上，「我真的很累了，本來以為已經卡住，結果沒卡好，重量就直接壓下來。」他坦言，當下最大的錯誤，就是沒有請朋友幫忙固定槓鈴。

當時現場畫面顯示，路易斯撐起槓鈴後嘗試掛上卡榫，下一秒就被沉重的槓鈴猛壓，他痛得倒在器材上動彈不得。朋友第一時間將他扶離器材，健身房人員也緊急提供協助。

路易斯立即被送醫，經手術後住院四天，目前已經出院返家休養。他透露，醫生要他長時間抬高雙腳、服用抗凝血藥預防血栓，雖然傷口已拆線，但雙腳仍無法施力，短期內也不能碰地。

醫師預估，他大約還要10週才能開始用拐杖慢慢練習行走，約三個月後才能恢復正常步態。

體適能專家畢斯波（Márcia Bispo）提醒，健身時人體雖然強韌，卻像機器一樣有極限，重量訓練務必要循序漸進，「動作一定要小心，必要時請專業教練協助，避免發生類似憾事。」

路易斯在意外發生後也表示，「那種痛是難以想像的…我以後一定會更小心，也希望大家不要重蹈覆轍。」