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鄧佳華被關！　老闆揭「6萬月薪交女友」真相：腦子都精蟲

▲▼ 網紅鄧佳華。（圖／翻攝自鄧佳華臉書）

▲網紅鄧佳華先前高調宣布新交模特女友「簡簡」，如今因沒錢繳罰金已入獄服刑。（圖／翻攝自鄧佳華臉書）

記者葉國吏／綜合報導　

「FBI帥哥」鄧佳華，日前偷拍裙底報告，因未能支付罰金，於10日進入桃園監獄服刑。消息一出，曾與他有合作的美髮店老闆也出面爆料，直指鄧佳華過去聲稱的月收入與交女友等說法均為虛構。

美髮店謝姓老闆15日在臉書發文，語氣強烈地批評鄧佳華，並揭露他過去的種種不實言論。謝老闆表示，「月薪六萬？根本只有三萬！過河拆橋、忘恩負義！」他還提到鄧佳華只顧追求女性，完全不在乎朋友的付出。

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▲▼ 。（圖／翻攝自鄧佳華、簡簡IG）

▲（圖／翻攝自鄧佳華、簡簡IG）

面對網友在留言中詢問鄧佳華如何交到女友，謝姓老闆則回應「聽說是假的」，並指出鄧佳華常主動私訊女性，並非真正交往。此外，有知情人士也透露，鄧佳華聲稱的女友「簡簡」早已前往中國工作拍片，根本不存在穩定交往關係，「只是用來炒熱度罷了」。

回顧鄧佳華的案件，他於去年9月在髮廊擔任助理期間，竟拿手機偷拍女設計師裙底，整個過程被監視器錄下。事後，他不僅毫無悔意，還與另一名爭議網紅「吃屎哥」拍片嘲諷，導致受害者二度傷害並憤而提告。

桃園地院2023年底判決鄧佳華6個月有期徒刑，並可易科罰金18萬元。然而，由於無力支付罰金，他在今年10日主動前往地檢署報到，隨後被送往桃園監獄服刑。至截稿前，鄧佳華未對相關爆料作出回應。

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