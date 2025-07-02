鄧佳華「模特兒女友」IG有陪酒片　網友覺得眼熟

▲鄧佳華女友簡簡 。（圖／翻攝IG／saoirsejian8558）

記者葉國吏／綜合報導

「FBI帥哥」鄧佳華近日高調宣布與模特兒女友「簡簡」交往2個月，他形容這段感情是「最美的愛情」還透露自己有了結婚、生子的打算。而「簡簡」的身分是模特兒，被網友挖出過去曾經參與過一些戲劇演出，網友看到後說「難怪覺得眼熟」。

鄧佳華在Facebook與Instagram上頻頻分享與簡簡的甜蜜合照，畫面中他笑容燦爛，比出YA手勢，而簡簡則比出愛心，面帶微笑，看起來幸福滿溢。他坦言，自己從未想過能交到一位模特兒女友，並鼓勵其他單身者：「別急，總有一天你們也會有的，因為連我鄧佳華都有了。」

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▲▼鄧佳華女友簡簡曾參與戲劇演出。（圖／翻攝IG／saoirsejian8558）

鄧佳華透露，目前正在積極物色新房，準備與簡簡共組家庭。「為了簡簡，我願意拼了命努力，就算板橋的房價再高，我也不怕。租不到就多跑幾間，買不起就多存一點。」他期盼能為兩人建立幸福生活。

鄧佳華女友「簡簡」IG帳號也被網友翻出，社群平台除了許多美照，也有曾出演《戲說台灣》的照片，同時減簡也曾在八點檔《好運來》分飾兩角、選務人員及酒女畫面。不少網友看到照片驚呼，「現在才發現」、「我想說怎麼有點眼熟結果看IG真的是你」。