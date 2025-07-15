慣竊偷零錢被發現！車主撂人攔截「鋁棒痛扁」　3人下場曝

▲桃園市蕭姓男子去年3月在中壢區某處竊取路旁自小客車內347元後逃逸，車主得知攔截持鋁棒毆打，雙方都掛彩事後互提告訴。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蕭姓男子於去年3月間，在中壢區竊取路旁自小客車內347元財物後騎U-BIKE逃逸，但過程中被正好邱姓車主的妻子發現，邱於是和鍾姓男子開車攔截，邱以鋁棒痛毆蕭男，蕭男則徒手回擊，邱、蕭2人雙雙掛彩，中壢警方據報到場處理，雙方堅持互提傷害與竊盜告訴；桃園地檢署調查後加重竊盜、傷害等罪嫌將3人分別起訴。

檢警調查，有多次竊盜前科蕭姓男子，才因竊盜案執行完畢，但仍不知悔改，去年3月12日凌晨時分，在中壢區某處道路發現路旁停放轎車內有零錢，蕭見四下無人竊取車內347元後，騎乘U-BIKE逃逸。但行竊過程正好被車主之妻發現。

邱姓車主得知後，與鍾姓友人共同驅車攔截，其中鍾姓男子拉住欲逃逸的蕭男，邱姓車主則持鋁棒毆打蕭，導致蕭男頭臉多處瘀青，身體多處易有擦傷等傷勢；蕭男亦徒手回擊，致使邱男雙手擦傷，右小腿與左膝等處有擦傷，因路人發現報警處理，中壢警方據報到場將3人帶回派出所偵訊，因雙方堅持互提告訴，警方將3人分別依竊盜與傷害罪嫌移送桃檢偵辦。

桃檢複訊時，雙方3人均坦承犯行，其中蕭男曾因竊盜罪嫌服刑，5年內再犯屬於累犯，檢方向法院聲請加重其刑，檢方偵結依加重竊盜、傷害等罪嫌將3人提起公訴。