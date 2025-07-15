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鄭文燦涉貪案今開第七次準備庭　攻防將聚焦「關鍵決策者」

▲桃園地院將於今天下午將開庭勘驗前桃園市長鄭文燦於2017年1月6日在市府召開會議紀錄，圖為鄭文燦6月17日開完庭後步出法院。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園地院將於今天下午將開庭勘驗前桃園市長鄭文燦於2017年1月6日在市府召開會議紀錄，圖為鄭文燦6月17日開完庭後步出法院。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

前海基會董事長鄭文燦於桃園市長任內涉嫌收賄案，桃園地院今（15）日下午將第七度開庭，其中院檢辯將勘驗2017年元月間，桃園市政府與營建署會議的前半段會議記錄；此外，上次會議中，檢辯勘驗94分鐘會議光碟，檢方以廖姓父子尋求市府協助，認為鄭以職務上關鍵影響力，於會議中採納對廖極為有利結論，起訴書才以鄭收受500萬元後賄款有對價關係構成犯罪；辯方反嗆，檢方歷次開庭都質疑，公務員不能「拿錢辦事」，檢方迄今仍無法具體說明，就主張構成貪污治罪條例，嚴重違反檢察官舉證義務，檢辯今天也將聚焦釐清關鍵決策者。

桃院地院今天下午第七次開庭，因上次會議中，檢方強調，在市府會議記錄中清楚地看出，廖俊松在開會過程中，曾清楚地表達自己無法取得全部土地所有權人同意進行土地變更，因此尋求桃市府協助。鄭文燦瞭解廖訴求後，進在會議中採納對廖極為有利結論。鄭文燦在多次開會過程中，早知道廖之訴求，更知道身為市長，對廖的訴求能否實現具有關鍵影響力，廖交付500萬元給鄭文燦時，縱使是再沒有社會經驗的人，也能清楚聯想到對方給錢之用意，起訴書因此認為鄭文燦收受500萬元後，接著批准發函向行政院申請核定為「國家重大建設計畫」以啟動都市計畫變更程序，在職務上行為都與他收受的500萬元賄款有對價關係。

辯方律師團則回嗆，辯護人要勘驗共6次開會錄音譯文，主要目的在於檢方自起訴至今，認為廖姓父子之所以找市府協助，是企圖免除9.12公頃需經全體土地所有權人同意始得辦理自辦市地重劃的限制，但在會議譯文明白顯示，鄭文燦市長不僅無法給予任何協助，也無意給予任何幫忙，所有市府意見都是公務員由下而上，或經營建署政策指導所形成，非鄭文燦市長主導，也與廖姓父子訴求完全無關。

因此今天下午第七度開庭，檢辯雙方預料仍然對會議光碟勘驗內容會有不同解讀，將聚焦釐清關鍵決策者到底是何人。

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