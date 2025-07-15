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日本「南海海底地震觀測系統」突故障　氣象廳：速報恐延遲12秒

▲▼防災南海海槽大地震，日本海嘯避難塔、海嘯避難設施「生命之丘」。（圖／達志影像／美聯社）

▲為防南海海槽大地震，日本設海嘯避難塔等設施。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄒鎮宇／綜合報導

日本氣象廳表示，位於東海近海的南海海槽地震觀測系統出現故障，可能導致震源地周邊的緊急地震速報比平常延遲最多約12秒。目前不知道何時能修復，所幸此故障並未影響海嘯監測功能。

日本氣象廳表示，該系統透過設置在近海海底的5處地震計，以電纜傳輸觀測數據至靜岡縣御前崎市的陸上觀測站。觀測站負責為接收到的數據標註時間，但自13日下午1時起，系統無法正常標示精準時間，故障原因仍在調查中。

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