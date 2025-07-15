日本防衛白皮書：中國是「最大戰略挑戰」　恐嚴重影響安全

▲ 一架中國軍機Y-9去年8月26日入侵日本領空。（圖／翻攝自日本防衛省自衛隊官網）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本政府15日在內閣會議中報告《2024年防衛白皮書》，針對中國軍事活動日益頻繁表達嚴重關切，並特別點名去年8月中國軍機首度入侵日本領空事件，強調這些行為已對日本國家安全構成深刻威脅。

綜合日媒NHK及《法新社》等，防衛白皮書詳細記錄中國軍方近期挑釁行為，包括去年8月一架軍機闖入日本領空，以及9月中國航母駛入日本領海外側毗連區等。報告指出，中國持續在日本周邊擴大軍事活動範圍，「製造可能嚴重影響日本安全的情勢」，將其描述為「史上最大戰略挑戰」。

除中國威脅以外，白皮書也關注北韓與俄羅斯軍事合作加深的動向。報告指出，北韓不僅向俄國提供彈道飛彈等軍事裝備，甚至派遣士兵參與烏克蘭戰事，可能導致區域情勢進一步惡化。

因應安全威脅升級，日本加速推動防衛力根本性強化措施。今年度著重建構「反擊能力」，部署可自敵軍射程外攻擊的遠程飛彈系統，以及發展多衛星聯合情報蒐集網絡。此外，3月新成立的統合作戰司令部已開始運作，整合陸海空三軍指揮體系。

防衛大臣中谷元在內閣會議後的記者會上表示，中國正迅速且全面增強軍力，且擴大軍事活動範圍，而防衛省將保持危機意識，全力推動強化防衛力，且絕不容許任何勢力以武力單方面改變現狀的企圖。