全台最高海拔看電影！阿里山夏季星空電影院8/2震撼登場

▲阿里山森旅季—夏，星空電影院 全臺最高海拔森林電影院 ，將於8月2日隆重登場 。（圖／林業及自然保育署嘉義分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

眾所矚目全臺最高海拔阿里山限定夏季星空電影院，將於114年8月2日（星期六）在阿里山國家森林遊樂區香林神木劇場隆重上映，林業及自然保育署嘉義分署今年特別挑選入圍2025奧斯卡最佳動畫片「荒野機器人」，該片改編自彼得布朗《紐約時報》暢銷排行榜冠軍同名小說，這場阿里山限定觀影體驗活動免費參與，邀請民眾一同沉浸獨一無二的夏夜饗宴。

▲本次星空電影院同步販售林下良品最新推出的「阿里山森林蜜啤酒」及「森林米語-花粉金 。（圖／林業及自然保育署嘉義分署提供）

全臺最高海拔的森林電影院—阿里山香林神木劇場，今年挑選入圍奧斯卡影片「荒野機器人」播映，故事描述一個因船難漂流至荒島的機器人，必須學會適應嚴苛的環境，慢慢與島上的動物建立關係，學習如何與自然共處、與動物對話，並逐漸在孤獨與陪伴間，理解自然的節奏與情感，影片透過動畫呈現四季更迭，帶出科技與自然的對比與和解，深刻反思人與環境的關係。嘉義分署希望讓遊客置身阿里山香林神木劇場，在自然的森林夜色與科技的流動光影間，展開一場情感探索與自然共感的森林視聽饗宴。

▲全臺最高海拔森林電影院，讓民眾於巨木環繞下享受視覺饗宴 。（圖／林業及自然保育署嘉義分署提供）

沒有啤酒配電影怎麼會過癮，今年夏季星空電影院除了觀賞電影，嘉義分署同時於現場販售秉持友善環境與永續理念的「林下良品」—「阿里山森林蜜啤酒」與「森林米語-花粉金磚」。這兩款最新商品為嘉義分署攜手阿里山鄒族部落所生產的優質森林蜂產品，結合南投「蔡氏釀酒精釀啤酒廠」與嘉義在地品牌「奮起福米餅」共同打造。兩款蘊含風土之味的林下良品，將豐富遊客夏夜星空觀影體驗，歡迎民眾用行動支持友善環境的在地產業。

▲今年度挑選入圍2025奧斯卡最佳動畫片的「荒野機器人」播映，與民眾一起度過美好的夏夜 。（圖／林業及自然保育署嘉義分署提供）

為確保觀影品質，今年阿里山星空電影院僅限額100名遊客免費參與，報名時將收取新臺幣500元押金作為耳機借用與劃位手續，活動結束歸還設備將現場退還全額押金。7月17日（星期四）中午12時開放報名，額滿為止。

▲阿里山星空陪伴遊客一同觀賞電影 。（圖／林業及自然保育署嘉義分署提供）

這場森林限定的好康體驗不容錯過，請密切關注阿里山國家森林遊樂區及林業保育署嘉義分署的官方Facebook粉絲專頁，獲取最新活動資訊。嘉義分署期待今年夏夜與民眾相約在阿里山香林神木劇場，重新感受森林自然的律動，在星空下釋放惱人的焦慮，共享這場與自然共舞的電影之夜。