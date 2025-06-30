嘉義縣政府智慧農業計畫　助力阿里山咖啡園轉型成功

▲智慧科技助攻! 嘉義縣政府輔導咖啡園轉型見成效 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府「智慧農業推動計畫」協助咖啡園導入智慧農業設備，提升農事管理效率與咖啡品質。阿里山咖啡莊園「鄒築園」與「卓武山莊園」運用科技輔助種植，導入採後品管思維，在「2025阿里山，莊園咖啡精英交流賽」中奪得頭等獎殊榮，展現智慧農業成效。

阿里山地區海拔高、地形破碎、微氣候差異大，農事管理難度高，為協助咖啡莊園解決難題，嘉義縣政府自111年起補助咖啡園建置智慧化農業設備。

「卓武山咖啡莊園」位於阿里山最南邊，「鄒築園」位於阿里山北邊，園主在地理位置迥異的兩座咖啡園設置氣象站，長期收集阿里山區氣象資料，透過溫濕度監控、土壤感測器與遠端控制系統，即時掌握環境資訊。

卓武山莊園也使用App輔助田間管理，土壤濕度異常時會收到警示訊息，並依據數據調整灌溉與施肥週期。園主許定燁指出，過去田間管理以經驗為主，現在能依據數據精準調整，大幅降低病害風險與人為誤判，讓咖啡風味更加穩定。

鄒築園主方政倫指出，導入智慧系統後節省約5成田間巡查時間，使用水資源降低約3至4成，咖啡產量與品質分別提升10%至20%，日後有望導入智慧管理系統，監測酸鹼值及氧氣，回朔製程中的溫濕度變化，未來可調出資料以及紀錄每個廠商所需的風味，提供風味穩定且能重現的精品咖啡。

嘉義縣政府農業處表示，鄒築園與卓武山咖啡莊園皆為縣內早期發展精品咖啡的代表性場域，智慧農業可節省人力與水資源，讓園主有餘裕將重心轉向採後處理與品質控管。

縣府將整合過去成功案場經驗，建立模組化的操作流程與管理建議，幫助不熟悉的農民朋友認識智慧農業，加速產業轉型。