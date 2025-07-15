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孕婦受菸害將引發DNA甲基化異常　恐讓胚胎與胎兒都異常

▲天然的葉酸主要存在於蔬菜類、全榖雜糧類、堅果類、海鮮類、肝臟類…等。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲天然的葉酸主要存在於蔬菜類、全榖雜糧類、堅果類、海鮮類、肝臟類…等。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

除了基因會影響胚胎與胎兒的發育是否正常之外，DNA甲基化的表觀遺傳調控也至關重要。台中茂盛醫院遺傳基因實驗室李月君主任指出，如果DNA甲基化異常，即使胚胎基因正常仍會造成胎兒發育異常。生殖醫學科羅偉哲醫師說明，備孕夫婦及孕期婦女都會受到菸害、不良飲食而引發DNA甲基化異常，故建議夫妻要一起戒菸。

另外，根據國健署統計，超過一成育齡台灣婦女的葉酸攝取不足。建議可儘量從深綠色蔬菜、全榖雜糧、堅果或營養品來補充活性葉酸，將有助於DNA甲基化機制正常運作，並降低男性精子染色體的異常發生率，也讓備孕中的婦女提升卵子品質、增加懷孕成功率。

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甲基化是一種DNA的修飾，這是不會改變基因的4種含氮鹼基A、T、C、G序列，只在C鹼基上進行甲基的修飾，以調控基因的表現進而影響到細胞功能的運作，屬表觀遺傳調控的方式之一。李月君博士說明，當精子、卵子在形成過程中，會進行第一次的甲基化重編作用，等受精後，胚胎在媽媽肚中發育，會再進行第二次甲基化重編作用。如果這二次的甲基化重編作用都很正常，就會產下正常的孩子；但若甲基化重編出現異常，可能影響胎兒發育，甚至會產生疾病。

胎兒能否正常發育與孕婦的飲食、所處的外在環境息息相關。茂盛醫院生殖醫學科羅偉哲醫師提醒：備孕夫婦及孕期婦女要避開可能會影響甲基化異常的環境因子，尤其建議孕媽咪要戒菸之外，另一半同樣要戒菸，切忌讓太太吸到二手菸、三手菸等環境毒物，否則恐造成胎兒DNA甲基化異常，成為發育異常的寶寶，甚至還會導致成年後的不孕；在此之前，夫妻於備孕期間若沒有戒菸，則精子、卵子的DNA甲基化異常率會大為提高，結合後的胚胎，其基因表現就可能異常，所以新生兒也會有健康問題。

在飲食的部分，根據國健署「國民營養健康調查」結果顯示，有10.29%的台灣育齡婦女缺乏葉酸，恐造成孕期中的胎兒腦部神經管缺陷、母體貧血等情形；羅醫師建議補充適量葉酸，它能提供DNA甲基化所需要的甲基、讓甲基化正常運作，也有助於備孕婦女提升卵子品質、增加懷孕成功率；對備孕男性來說，攝取葉酸也很重要。根據2008年美國加州大學柏克萊的研究結果顯示，攝取大量葉酸男性精子的Ｘ、Ｙ與21號染色體的異常發生率比葉酸不足的人少了五分之一，即使染色體正常，但基因的表現也可能異常。

天然的葉酸主要存在於蔬菜類、全榖雜糧類、堅果類、海鮮類、肝臟類…等，羅偉哲醫師建議婦女每天至少食用1至2碗深綠色蔬菜，如：菠菜、空心菜、韭菜、紅莧菜…等；全榖雜糧類則如：鷹嘴豆、燕麥、碗豆仁、紅藜、紅豆、綠豆…等；另有堅果類食物，如：葵瓜子、花生、黑芝麻…等；至於海鮮類，如：淡菜、鯖魚、牡蠣；肝臟類，如：雞肝、豬肝等。最後，也提醒孕婦要避免攝取含亞硝酸鹽的食物，如：醃漬食品、加工食品、高熱量、飽和脂肪、肥胖…等，這些都容易造成DNA甲基化的異常。

若想以營養品來補充葉酸，可先諮詢醫師後服用「活性」葉酸為佳，因為攝取的葉酸在體內需經多次轉化才能轉變為活性葉酸以利生理機能運作，轉化時就需要甲基四氫葉酸還原酶，但一部分人還原酶MTHFR的活性不足，導致葉酸不斷累積在體內反而有害。若是孕婦，容易造成流產、早產、胎兒神經管缺陷…等，也可能影響免疫功能，增加罹癌的風險；若是新生兒，則發生過敏、氣喘、自閉症的機率也會提高。

 

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