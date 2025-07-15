挖出恐怖分屍舊案！Cheap喊超悲催「難怪一堆人找紅姐」

▲南京紅姐爆紅。（圖／翻攝自微博）

記者周亭瑋／綜合報導

大陸偽娘網紅「南京紅姐」因與1691人發生無套性行為，又將性愛影片外流全網，引發社會譁然，令眾人疑惑的是，他長相並不出眾，卻能斬千男。對此，百萬網紅Cheap挖出2004年的分屍案，坦言「這個悲催舊聞，或許可以解釋紅姐為什麼有市場？」

Cheap在臉書發文提到，一名林姓工程師暗戀黃女多年，自認為交往了4年，卻連手都沒牽過；而黃女卻轉頭陷熱戀，為了才認識1年的有婦之夫趙姓通訊行老闆墮胎。

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當時，黃女聲稱，自己長期遭趙男家暴，某天爭執失手殺了對方，但她殺人後第一時間不是報警，而是半夜打給那位從沒牽過手的林姓工程師，謊稱肚子痛把人從台北叫到台中，結果竟是幫她處理屍體，被抓後還反咬男方。

後來，經法院審理還林姓工程師清白，但他也因協助棄屍被判刑8個月，而黃女則判無期徒刑。這讓Cheap不禁感嘆，「林男這四年，沒牽手、沒擁抱，還得半夜南下幫人棄屍、被誣陷殺人，最後還坐牢，溫順、聽話比不過一個會打人的有婦之夫？好個悲哀的工具人，難怪有人寧願找紅姐。」

對此，網友們紛紛回應，「重點紅姐還很有自知之明，他只跟男生要油、水果、牛奶、生活用品等，不像一堆長得不怎麼樣的還要求一堆」、「工具人到可以開特力屋了」、「Cheap啟示錄」、「工具人界的霸主」、「戀愛腦真的很可怕」。