九族清涼嘉年華開打！濕身狂歡水戰＋精彩表演秀嗨翻暑假　千萬好禮週週抽把百萬賓士開回家

▲九族文化村「清涼嘉年華」暑期限定登場！人氣網美教你如何玩暑假CP值最高的樂園！（圖／由左至右翻攝自IG 乳儒lulumi、俐蓁 Lizhen、陳天仁、Livia）

消費中心／綜合報導

九族文化村今年要讓遊客清涼一夏！祭出超有誠意的「九族清涼嘉年華」活動，自即日起一路涼到8月31日！不但有全新水戰場能夠嗨玩整天透心涼，還有精彩的嘉年華表演秀可以看，最讚的是，只要一入園就能玩刮刮樂，人人有獎超歡樂，更能抽獎試手氣，有機會把百萬賓士帶回家！水陸空三重體驗、超狂全民抽獎趣再加上沁涼親水體驗、嘉年華多元表演等；暑假來九族，保證清涼又值回票價，快揪朋友、帶家人一起嗨翻整個盛夏吧！

▲購票入園就送刮刮樂和摸彩券各一張，刮刮樂中獎率100%，冰品飲品、紀念品或活動體驗，人人有獎不空手，週週抽大獎更有機會將百萬賓士開回家！

九族清涼嘉年華打造了「水立方－夏日水戰場」專屬夏日的水域活動空間，讓人一入圍就能直接開啟親水模式。走進「迷霧森林」，水霧繚繞、涼感滿分，像走進仙境，拍照起來仙氣滿滿；「跳跳泉」和「噴泉廣場」水柱亂竄，還能互相潑水，保證大小朋友全濕笑到翻；這條「濕身動線」從頭到尾都讓人又涼又嗨，根本是夏日夢幻遊戲場！還能參加每天開放多個時段報名的超嗨水槍大戰，親子、好友組隊互噴、邊笑邊叫，玩到全身濕透也超開心，而且只要參加就送摸彩券，勝利隊伍還加碼冰品兌換券，保證從裡涼到外，連心情都超爽快，水花四濺的夏天才叫真正的暑假。

▲KOL好友組隊開戰，水槍互噴、邊叫邊笑最消暑！

除了滿滿的親水設施，九族園區裡的表演秀也能點燃夏天的熱力！特邀國際草裙舞舞團帶來熱帶風情表演（每週四休演），和原本經典的原住民劇場演出，是來到九族必看的兩大節目；7至8月的每週四與週六還加碼「奇藝表演秀」，包含震撼的魔術特技、小丑互動、街舞秀輪番登場，處處是節奏、處處是笑聲，夏天就是要體驗熱情的嘉年華氛圍。除了夏日限定活動，九族本身的遊樂設施也沒在客氣，西班牙海岸、馬雅探險、幽浮歷險、阿拉丁廣場等遊具刺激又有趣，親子情侶都能玩到滿意。

▲夏日嘉年華表演有草裙舞、街舞、魔術、特技和小丑互動等輪番上陣，熱力全開！（圖／九族文化村提供，下同）

▲▼西班牙海岸的各項遊具極有異國風情又有清涼水花激濺，上圖為大漩渦、下圖為水戰船。

玩累了？別急，門票還包含「日月潭纜車」搭乘體驗！搭上纜車從高空俯瞰湖光山色、感受涼風拂面的同時，順便偷閒補充能量，一次享受遊樂園＋纜車的雙重美好，這CP值根本爆表！來一次九族，就能擁有三重感官享受，水陸空一次收集。

▲九族暑假門票包含日月潭纜車車票，能從高空俯瞰湖光山色，涼風吹來、風景美到不想下車！

這個暑假九族文化村還要讓遊客成為好運王！只要購票入園，就送刮刮樂和摸彩券各一張；其中刮刮樂中獎率100%，不論是冰涼飲品、免費冰品、紀念品還是九族特有的射箭、吹箭體驗，人人有獎不空手。而每週祭出的摸彩，獎品更是誇張到不行，有最新的65吋UHD電視、Apple iPad Air、空氣清淨機等好禮應有盡有，最大獎直接送你一台市價破百萬的全新賓士！是不是光想就熱血沸騰？快點手刀入園，把好運帶回家！

▲九族清涼嘉年華祭出週週抽豪禮活動，最大獎是市價破百萬的賓士轎車！

九族文化村另外還有神祕任務等你挑戰！只要在九族臉書官方粉專影片裡找到隱藏的「幸運密碼」，完成公開分享＋留言寫下密碼，就能參加「抽門票」活動，總共20位幸運兒會在7/27九族生日當天公布，說不定中獎的就是你！九族文化村企劃部副理彭翔毅也笑說，今年夏天就是要讓大家又涼又high、玩得痛快、拍得漂亮、抽到手軟，還有機會把百萬名車開回家，周年慶驚喜更是加碼超多好康，包括7/27生日的壽星專屬福利，當天能夠免費入園，開心當主角；7/26～7/28連三天「全民買一送一」優惠開放（限購成人全票$980適用），一次買兩張直接現省，揪伴一起玩最划算。更多活動詳情快上官網https://www.nine.com.tw/查詢，這個夏天，就在九族爽爽過！