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多位退役軍官猛酸漢光被北京引用　軍方人士怒：無恥領退休俸

▲▼在漢光演習期間，多位軍退人士在媒體上的發言，被北京大量引用。（圖／中共官方媒體）

▲在漢光演習期間，多位軍退人士在媒體上的發言，被北京大量引用。（圖／中共官方媒體）

記者陶本和／台北報導

漢光41號實兵演習持續進行中，本次是歷年來規模最大、最貼近實戰情境的演練。不過，演習期間中共官媒、協力媒體與特定社群，也依慣例進行「疑軍論」的認知操作；值得注意的是，其中也不乏多位台灣退伍的軍人，以軍事名嘴的身份嘲諷國軍，且相關內容還被北京大量引用。對此，一位多次參與漢光演習的軍方人士不滿表示，領台灣退休俸的協力者，根本毫無羞恥心。

往年在漢光演習前，中共都會依慣例啟動一系列的認知操作。今年也不例外，除了中國國台辦發言人陳斌華、國防部發言人蔣斌具名發表批評外，其他如新華社、人民日報、中央軍委政治工作部、環球時報等中共官媒都傾巢而出。

歸納相關的操作敘事，中方大量使用「虛張聲勢」、「擾民自欺」、「毀台害台」等用詞，也鎖定城鎮防衛韌性為重點的攻擊目標，稱無論台灣如何強調「全民防衛」與「城鎮韌性」，都無法改變兩岸軍力懸殊的現實。

一位軍方人士表示，相關單位也注意到，在台灣內部，還有退役人士作賤自己跟北京「學舌」，例如栗正傑在親北京的媒體中公開指出，演習期間遇到颱風侵襲台灣是「老天長眼」，國軍因演習無法即時救災是「天公伯來收你了！」；而空軍退役的將領張延廷，則是在政論節目，批評漢光模擬阻絕共軍快艇進攻已經過時等。

另外，針對帥化民，這位軍方人士受訪表示，帥化民是就漢光演習的「城鎮戰」做批評，表示演習與現實脫節，台灣沒有條件進行城鎮作戰，無法有效抵抗解放軍的攻勢，更無法達到有效防衛的目的。

該人士也舉名嘴呂禮詩為例，呂也跟進學長們行列，除了上政論，還投書到傾北京媒體，極力吹捧中國海軍正規化與現代化的推進，日前也他才因為參加中國國防展，當場哽咽拍解放軍馬屁而引發熱議。

軍方人士觀察，這些所謂軍系名嘴在本次演習期間發表評論都有共同特色，首先是都以特定的親北京媒體集團為主要平台，無論是電視、網路節目或是網路新聞報導，都是他們輸出敘事的主要戰場。

該人士說，對照中國官宣內容以及這些名嘴的評論，就會發現幾乎都有一致的敘事主軸，包含漢光演習只是一場「作秀、表演」城鎮戰將讓全台「陷入地獄」；共軍戰力提升、國軍原地踏步；國軍打不過解放軍，除了部分言論被中國官媒引用，甚至直接受訪。

他批評，這種「忘恩負義」領台灣退休俸，卻協力中共解放軍敘事恫嚇台灣，連遮掩一下都懶的傢伙，在中國就是所謂的白眼狼，就算有一天真的投降對岸，也會因為沒有身為軍人最基本的忠誠，被當垃圾丟掉。

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