漢光演習陸軍裝甲584旅海灘要域火殲演練　阻滯敵軍攻勢

▲陸軍M109A2自走砲的砲班接獲射擊命令，將射擊諸元裝定後，將榴彈搬至推彈器並送往藥室內，待命射擊。（圖／第三作戰區提供）

記者楊熾興／桃園報導

國軍漢光第41號演習今（14）日實施守備地區海灘要域火殲演練，陸軍裝甲584旅砲兵營砲3連於獲令後，迅速計算出方位與射角，將射擊諸元予以M109A2自走砲的砲班，立即精準朝目標區射擊，阻殲敵登陸攻勢，驗證國軍砲兵部隊具備有效打擊目標能力，展現火力支援效能。

▲發射手等待砲長口令發射。（圖／第三作戰區提供）

演練過程模擬敵攻勢逐步進抵，由陸軍裝甲584旅砲兵營砲3連實施敵登陸海灘要域火殲射擊等課目。期間，射擊指揮所依據觀測座標，迅速計算出方位與射角，將射擊諸元予以M109A2自走砲的砲班，並由瞄準手、副瞄準手操作週視鏡、射角儀，進行方向、射角等諸元裝定，發射手拉開砲閂，將榴彈搬至推彈器並送往藥室內，待命射擊，展現高度團結與默契。

▲M109A2自走砲完成海灘要域火殲操演後，立即轉移陣地持續發揚火力。（圖／第三作戰區提供）

由於M109A2自走砲具有射程遠、射速高、反應快、機動力強、精簡操作人員等特性，在完成陣地射擊後，能迅速駕駛M109A2自走砲在警戒下戰術機動至下一個陣地，並持續對目標區予以火力打擊，確保砲兵部隊火力得以發揚，提升支援作戰效能，阻滯敵軍攻勢，以利作戰任務順遂。