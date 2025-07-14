快訊／調查官淪詐團跑腿賺外快　調查局火速決議1次記2大過免職

▲法務部調查局外觀 。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

調查局高雄市調查處調查官劉晉廷，去年（2024年）7月涉擔任詐團「取簿手」、領取酬勞4900元，劉男落網辯稱自己月薪約8萬元、不會涉險犯法，只是打工貼補家用，台中地檢署起訴他涉犯詐欺取財等罪嫌，調查局召開考績委員會，今（14日)決議將劉男一次記2大過免職，局長陳白立已核定。

起訴指出，劉男去年7月14日到台中市西屯區某超商，領取裝有民眾被騙帳戶資料、信用卡的包裹，再至西屯的空軍一號貨運站，轉寄到台南某貨運站給詐團，因被害人察覺受騙，報警後案情才曝光。

劉男到案否認從事詐欺，辯稱在臉書社團看到徵求跑腿訊息，進而加入Telegram群組，對方以1單幾千元代價請他提領、轉寄包裹，他為貼補家用才兼差，不知涉及不法，劉自稱擔任調查官月薪水約8萬元，不會為1500元讓自己陷入被追訴風險，他被警方通知筆錄時，曾傳訊息問對方包裹內容物，對方說是單純的客戶資料。

檢方查出，劉曾擔任港警隊員，現任職調查官，常執行跟監、蒐證任務，知悉Telegram會被用於販毒等犯罪聯繫用途，且一般外送員每單報酬僅60、70元，本案單趟報酬分別為1500元、1500元及另外給付的運費1900元，僅耗時約8分鐘機車路程，跟正常的外送酬勞不符。

檢方認為劉的社會生活經驗與公職經歷，應比一般民眾更能理解及警覺犯罪行為，且警政署、調查局常宣導勿輕易代領包裹，本案包裹既然能從超商領取，為何又要多一道步驟去貨運站轉寄，徒增成本，顯然可預見包裹內容涉及不法，劉的辯解不可信，依詐欺、洗錢罪嫌起訴。

此案曝光後引發軒然大波、社會議論，調查局今召開考績委員會，認為劉男身為執法人員，竟涉入詐騙集團犯罪，違抗政府重大政令及損害國家司法威信，更戕害社會對調查局執行職務的信賴，嚴重敗壞調查人員聲譽，決議一次記2大過免職處分，並經局長陳白立核定。