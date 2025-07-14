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麥當勞「杯蓋變紙封膜」挨批整人　業者：單一分店測試中

▲▼麥當勞焦糖冰奶茶。（圖／記者蕭筠攝）

▲麥當勞外送飲料杯從塑膠杯蓋轉變成紙封膜引發討論。（示意圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

麥當勞近日為推廣環保減塑，把5大品項的包裝從「紙盒」轉換為「包裝紙」或「紙袋」，近日又有網友發現外送飲料杯的新包裝，從塑膠杯蓋轉變成紙封膜，貼文一出掀起大批討論「這是在整人吧」、「看著就很不耐」。對此，業者也做出最新回應。

一名網友在Threads上發文表示，近日點了麥當勞外送卻發現飲料杯改了新包裝，從原先的塑膠杯蓋換成紙封膜，「第一次看到，但灑的整個都是，如果點餐客人沒有買袋子的話，應該會整個紙袋都濕掉、破掉。」原PO也透露紙封膜洞口大很多，而且喝起來的紙感怪怪的，最後只能拿細吸管喝。

貼文一出引發熱烈討論，不少網友紛紛留言「感覺好不方便喔」、「這感覺倒掉整杯就掰掰了」、「這是在整人吧」、「這沒拿穩容易打翻」。

對此，麥當勞回應表示：「台灣麥當勞為減少一次性塑膠的使用，現正以蘆洲三民餐廳作為環境守護概念店，就外送冷飲改用紙封膜進行測試。因仍在測試階段，未來將根據顧客回饋及使用情形評估調整，敬請並感謝各界支持，讓我們有機會做得更好，透過與時俱進的用餐體驗，共同為環境永續盡一份心力。」

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