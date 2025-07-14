美國男全裸卡「曼谷下水道」畫面曝！　還咬傷女救護員

▲美籍男子精神狀態不穩定，且拒絕配合警消救援。（圖／翻攝自ThaiRath，下同）



記者王佩翊／編譯

泰國曼谷發生一起美國籍男子卡在下水道的事件，然而警方獲報趕往現場時，卻發現男子全身赤裸，且拒絕配合，甚至對一名女性救護人員做出攻擊行為，咬傷對方的手腕。警消合力將他救出並確認其身分後，目前已通知美國大使館協助處理。

根據ThaiRath報導，曼谷一間公寓的管理員14日看到一名男子跳入排水溝內，結果被卡在下水道內、雙腳深陷泥巴動彈不得，嚇得他連忙報案。救援人員抵達到場後，發現該名男子全身赤裸、態度激動，不願與人對話，還拒絕救護人員協助，堅稱「可以自己出來」。

根據調查，跳進水溝的是來自美國的28歲男子Jack。而在救援過程中，他拒不配合，救難隊只好動用鑽孔設備擴大下水道出口，好讓他能被安全拉出。不料救援人員下井後，Jack竟突然想逃跑，現場人員只好以繩索將他綁住強行救出。過程中，他還咬傷女救難員的手腕，更破壞對方手錶、狂咬錶帶，甚至朝人吐口水，逼得現場人員用繩索束縛其手腳後，才將緊急送往醫院。

一名住在公寓的外國人曾試圖用英語與Jack溝通，想知道他怎麼會跑進下水道，但Jack僅透露自己曾與泰國籍妻子一同住在該處，其餘內容無法清楚說明。警方目前已通知美國駐泰大使館，並協助聯絡家屬，後續將釐清Jack的精神狀況與在泰國的逗留細節。