花蓮「防空疏散演練」18日10時登場　7國語言宣傳單服務外僑

▲花蓮分局外事員警及警勤區員警深入各仲介公司及外籍人士經常出入之場所進行宣導。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2025年城鎮韌性演習-花蓮縣「防空疏散演練」訂7月18日星期五10時至10時30分實施。演習當日10時00分聽聞防空警報或接獲手機警告訊息時，民眾應依警察及民防執勤人員引導，就地實施疏散避難。依據民防法第25條規定，經警方及民防人員指揮、管制，不聽勸阻者，處新台幣3萬元以上，15萬元以下罰鍰。

有鑑於許多不同國籍人士來台工作、居住、旅遊，為使屆時疏散演練順利進行，花蓮縣警察局特製發英語、泰語、越南語、印尼語、日語、韓語及菲律賓語等7國語言宣導單，附上警政APP QR-CODE聯結，供外籍人士即時查閱鄰近之防空避難處所。另製播英語、泰語、越南語、泰語等四國語言宣導影片，讓外籍人士能以熟悉的語言充分瞭解演習內容並配合實施，減少因語言而產生之困境。

縣警局近日透過各分局外事員警及派出所警勤區員警深入各仲介公司及外籍人士經常出入之場所進行宣導，另運用官方網站、粉絲團等多方管道宣導，期使2025年城鎮韌性演習防空演習疏散演練順利進行。

▲製發英語、泰語、越南語、印尼語、日語、韓語及菲律賓語等7國語言宣導單服務外籍人士。

花蓮縣警察局局長陳百祿表示：由於本縣為觀光大縣，吸引許多外國旅客及團體前來，為使外國觀光客遇演習時亦能配合實施，本局除拍攝多國語言宣導影片外，針對本轄觀光景點人潮眾多地區亦會加強宣導，提供外國旅客最親切的服務，讓演習順利圓滿達成。

