快訊／高雄電池廠起火點曝！民眾聞惡臭味恐慌：會不會傷身體？

▲高雄電池廠起火當時，現場濃煙狂竄，飄出惡臭味。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

高雄市小港區三元能源科技公司，14日清晨發生工廠火警，起火點就位在廠內進行第一次充電作業的電池半成品倉庫，大量濃煙竄出，造成員工與消防員共14男1女送醫。受到火警影響，現場也飄出臭味，附近民眾趕緊戴起口罩，擔憂急問「會不會傷害到身體」，並直呼「很臭！快受不了」、「聞到很不舒服」。

這起火警發生於14日清晨5時10分，起火點為三元能源科技小港廠內進行第一次充電作業的電池半成品倉庫。火警發生後，第一時間廠區即依內部標準作業流程，第一時間啟動三階段火場應變機制，依序採取：二氧化碳（CO₂）抑制反應、抑燃泡沫覆蓋及灑水降溫與穩定控制。

▲高雄電池廠起火當時，現場濃煙狂竄，飄出惡臭味。（圖／記者吳世龍翻攝）

三元能源表示，公司同步於5時15分主動通報高雄市消防局，消防單位於5時20分抵達現場，迅速投入灌救作業，共出動46輛車與91名人力。經雙方協力處理，火勢迅速獲得控制，目前已無明火，進入全面降溫與安全監控階段。廠內人員則於第一時間全面疏散，消防單位持續駐點監測，確保廠區安全無虞。

受到火警影響，現場也飄出臭味，附近民眾表示，高雄小港本來就有空污問題，一堆鋼鐵廠等重工業，但今天這個味道真的受不了，真的很臭。

另名民眾也急忙戴起口罩直呼「很臭啊！」，並急問「這有沒有什麼問題？會不會傷害到身體？」十分擔心空污狀況，甚至「不太敢呼吸」。

▲▼民眾聞惡臭味恐慌：會不會傷身體？（圖／記者吳世龍翻攝）

一名在附近上班的民眾則說，一早覺得奇怪，濃煙很濃，怎麼味道那麼重，聞到很不舒服，在工作都覺得很臭，已經受不了，趕快戴口罩。

當地小港里長洪世春表示，聽說三元能源地下室有儲能廠，今天發生這件事讓地方都很恐慌，因為鋰電池滿危險，希望相關單位能夠徹底調查，杜絕再發生事故。

高雄市環保局稍早10點許在廠內測出氫氟酸微量濃度最高約0.774ppm，廠外未測出。細胞簡訊已發送，包含小港區大苓里、三苓里、二苓里、店鎮里、山明里，提醒市民朋友緊閉門窗，做好安全防護，環保局持續監控空品情形。