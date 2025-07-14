快訊／首座超級電池廠大火！仍有爆炸風險　陳其邁急令全面停工

▲高雄電池工廠火警！陳其邁下令全面停工。（圖／記者吳世龍攝）

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

高雄市小港區長春街18號的三元能源科技公司，14日清晨發生工廠火警，火勢猛烈，大量濃煙竄出，共14男1女送醫。高雄市長陳其邁獲報後趕往現場了解，他表示，主要火警區在成品區及製程區，有爆炸風險，但已獲得控制，後續會釐清並從嚴追究責任，在釐清前要求三元電子相關製程全面停工。

陳其邁到場了解後指出，消防局5:04接獲通報後前往搶救，7:25火勢獲得控制，主要著火地點在電池成品區跟製程區，成品區因為有在充電，所以會有爆炸風險，但這部分已經在控制當中。

▲▼高雄電池工廠火警！3消防員灌救遭炸傷，陳其邁下令全面停工。（圖／記者吳世龍攝）

另外，製程區會用到電解液，其成分屬於易燃管制物品，但濃度不高，也未達毒性化學用品的管制標準，高雄市環保局在現場監測空品也未測到毒性物質，目前持續用機器人做最後餘火處理，但因鋰電池特性，還得要等電池慢慢燃燒完，後續會請三元電池檢討在救火過程有無落實sop。

這次火警共造成12位員工、3位消防員輕傷，所幸均意識清楚、無生命危險。消防局長還原搶救狀況表示，同仁到達現場後，工廠工作人員已經逃生出來，12位員工均在避難逃生時候擦撞傷，無大礙。

隨後同仁趕快佈線進入搶救，但進入後有發生爆炸，導致同仁輕微灼傷，後續分送醫院救治。由於鋰電池元素關係還會不斷復燃，目前持續佈水線降溫，讓鋰電池熱能反應完之後，火勢才可完全撲滅。

陳其邁表示，因應這種化學物質的特性，工廠相關安全管理或者是消防，都應該採取最高標準，在整個火勢獲得控制之後，會嚴格來要求相關電子工廠落實管理責任，也會從嚴追究責任。據了解，整體廠區約有6萬平方公尺，他說，在釐清前，會要求三元相關製程全部停工。

據了解，三元能源科技高雄鋰電池廠，是全台首座超級電池工廠，為台泥集團旗下三元能源科技股份有限公司所擁有，生產的鎳三元電池具高階、高容量、高充放電功率，年產能達到1.8GW，相當於一年可生產2.4萬輛電動車所需的長程電池量。