好市多「上架1美食」　他一吃想退貨！內行愣見成分：再好吃也不買

▲原PO買生吐司，結果一吃超失望。（示意圖／記者施怡妏攝）

網搜小組／劉維榛報導

好市多新品又踩雷？一名網友透露，日前吃過朋友做的生吐司，實在是念念不忘，恰巧看到好市多也推出生吐司，雖然要價269元並不便宜，但他還是想嘗鮮看看，殊不知回家試吃超失望，「根本和一般的吐司差不多！」文章引發熱議，不少人直言，「有添加人造奶油，所以又放回去了」。

一名網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，最近去逛北投店時，發現賣場一款原味生吐司，卻發現一袋兩條要賣269元，讓原PO一度猶豫不已，「雖然有點貴，但之前吃過朋友製作的美味生吐司，還是讓我刷了下去，買了一袋回來試試。」

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結果打開試吃後，原PO卻大失所望直呼，「真的感到名不符實，根本和一般的吐司差不多！」原PO更動起退貨的念頭，「不想讓人覺得是奧客，不然真的想拿回去退了。」

▲生吐司價格不親民。（圖／翻攝今購百科）



底下網友紛紛直言，看到人造奶油的成分就退步了，「這款吐司成分有人造奶油，再怎麼好吃也不要買」、「生吐司就是加了很多油的吐司，一點都不健康，只是吃口感的」、「就是一般的吐司，還貴的嚇人」、「我有看到這組吐司，我看到成分，我就滑過了」、「有添加人造奶油，所以又放回去了」、「才看到網紅開箱，也是說就跟一般吐司沒兩樣！就打消念頭」、「看到這價錢...真買不下手，而且還2條賣」、「吐司吃起來濕潤一點，但不像生吐司」。

留言還釣出一票烘焙達人，「貴得沒有道理！自己做過麵包就會知道烘焙多容易，吐司的成本真的有限」、「自己做、好吃、成分單純」、「吐司貝果、餐包都自己做，才知道吃了什麼」、「這種吐司口感不如麵包機做的軟吐司，雖然發酵時間長達8小時，但是光是自己做還可以加葡萄乾」、「自己做的吐司最好吃，還可以用好一點的發酵奶油」。