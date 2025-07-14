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「拜託，不要再淹了」！鹿港天后宮變威尼斯　喊話縣府改善排水

記者唐詠絮／彰化報導

「又淹了！」這已成鹿港居民的日常噩夢。日前丹娜絲颱風及後續低壓帶橫掃中南部，鹿港街道瞬間淹成「威尼斯」，水深及膝的景象讓百年天后宮忍不住在臉書發文怒吼「我們不能再忍受一下雨就淹的日子！」廟方統計，近5年淹水超過15次，直指30年未更新的排水系統根本招架不住極端氣候，向縣府喊話要「根本性解決方案」。

▲鹿港天后宮淹水災情。（圖／翻攝自鹿港天后宮）

▲鹿港天后宮淹水成災。（圖／翻攝自鹿港天后宮，以下同）

納絲颱風離去，彰化縣掃到颱風尾，10鄉鎮列為1級淹水警戒區，瞬間時雨量超過300毫米，丹鹿港天后宮在臉書粉專PO出8日當天豪雨淹大水的影片，宮廟埕全泡在水中、廟方人員舉步艱難前行。

▲鹿港天后宮淹水災情。（圖／翻攝自鹿港天后宮）

天后宮po文表示，「鹿港經不起一淹再淹！不是遇到問題才處理問題，而是該從根本做起，才能一勞永逸！7/8那天，雷雨瞬間襲擊鹿港。短短幾小時，街道變成水鄉、民宅被水倒灌、商店關門停業……這樣的畫面，對鹿港人來說早已不是第一次。」

廟方指出：「我們心裡都明白，這不是什麼『剛好滿潮』，也不是『剛好雨來的太急』。事實就是，鹿港的排水系統，真的撐不住現在的雨了。鹿港是百年舊鎮，地勢低窪，根據統計，近5年來鹿港每年平均超過15次淹水。光是這次，瞬間雨量就讓主要街道積水超過30公分，還不包含那些來不及反應、被泡壞的店家與住家。」

▲鹿港天后宮淹水災情。（圖／翻攝自鹿港天后宮）

「我們現在用的排水系統，是30年前的設計，當年或許還夠用，但在極端氣候一來，一場雨就能擊潰日常，這是我們每天都可能面對的風險。我們不能再忍受『一下雨就淹』的日子，我們不該再用『運氣』來期待不淹水！鹿港，真的需要更全面的排水改善，我們要的不是補補破洞，而是從根本改變。」

天后宮提出幾項建議，包括「擴建雨水下水道，提升排水標準」、「增設抽水站、擴充抽水能力」、「建設更多滯洪池與地下蓄水空間」、「從整體都市計畫中重整低窪區域排水瓶頸」等，「這是我們每一位住在這片土地上的人，心裡最真實、最迫切的聲音，拜託，不要再淹了！，更重要的，是把「安全」放在第一位！是我們每一位住在這片土地上的人，「拜託，不要再淹了」，「鹿港，值得一個不怕下雨的未來，讓我們一起發聲，為家園爭一個不再泡水的明天。」

▲鹿港天后宮淹水災情。（圖／翻攝自鹿港天后宮）

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