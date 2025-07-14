非洲留學生控獎學金跳票！恐遭退學、沒宿舍住　大葉大學回應了

▲大葉大學。（資料圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

大葉大學近日爆發外籍生欠費爭議！20多名來自非洲友邦史瓦帝尼的學生指控，因校方未兌現獎學金承諾導致出現經濟困境，積欠數萬元學雜費及住宿費，甚至面臨退學與無宿舍可住的困境。校方緊急向教育部申請延期繳費至7月31日，並積極媒合工讀機會，希望幫助學生度過難關。

這群史瓦帝尼學生多數就讀大葉大學1至2年，近期因累積欠費，收到校方催繳通知。學生不滿表示，未繳費者自6月27日起被宿舍門禁鎖卡，若想暑期住宿還得額外繳費，否則必須搬離。更指控校方未兌現當初的獎學金承諾，導致他們陷入經濟困境，甚至向教育部提出陳情。

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學生們紛紛喊，「我們不是故意不繳，但突然要付這麼多錢真的很困難，現在連宿舍都進不去，不知道該怎麼辦。」目前教育部已接獲學生陳情，正與校方協調後續處理方式。學生希望校方能提供更彈性的還款方案，或重新審視獎學金條件，避免因財務問題影響學業。

對此，大葉大學指出，學校從來沒有任何人去史瓦帝尼招生，獎助學金辦法是全校外籍學生都一樣。並做出3點說明，

一、關於本校之學生住宿規定，與各大專院校作法一致，於各學期間住宿為18週，本(113學年第2學期)學期結束日(6月22日)後須依規定搬離。學校於2025年5月9日公告「113-2大葉學生暑假住宿申請事宜2025 Summer Stay Application」，如有暑期住宿需求(含外籍生)，必須另行申請並繳交暑期住宿費用得續住。未繳交暑期住宿費用者6月4日即開始收到催繳通知，6月27日方設定宿舍門禁，未繳費學生無法進出。部分外籍生有申請暑期住宿並已繳費，部分外籍生未申請暑期住宿。

二、學校理解部分學生經濟困難，採取彈性措施，針對未能如期繳納學雜費等費用(含住宿費、健保費等)的學生，學校已將繳費期限延長至7月31日，本學期於2025年2月起召開4次會議討論，並請學系導師輔導，並於2025年6月3、4日辦理2次說明會與學生溝通及說明，學生只要於期限前完成相關費用繳納，即可繼續就學。

三、學校持續協助學生媒合各類工讀機會，例如美語補習班；另於2024年5月8日安排全聯福利中心到校辦理面試，2025年1月13日安排建大輪胎進行工讀面試，但部分學生自行放棄面試機會，或是錄取後放棄工讀職缺。