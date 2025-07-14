　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

非洲留學生控獎學金跳票！恐遭退學、沒宿舍住　大葉大學回應了

▲大葉大學。（資料圖／記者唐詠絮攝）

▲大葉大學。（資料圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

大葉大學近日爆發外籍生欠費爭議！20多名來自非洲友邦史瓦帝尼的學生指控，因校方未兌現獎學金承諾導致出現經濟困境，積欠數萬元學雜費及住宿費，甚至面臨退學與無宿舍可住的困境。校方緊急向教育部申請延期繳費至7月31日，並積極媒合工讀機會，希望幫助學生度過難關。

這群史瓦帝尼學生多數就讀大葉大學1至2年，近期因累積欠費，收到校方催繳通知。學生不滿表示，未繳費者自6月27日起被宿舍門禁鎖卡，若想暑期住宿還得額外繳費，否則必須搬離。更指控校方未兌現當初的獎學金承諾，導致他們陷入經濟困境，甚至向教育部提出陳情。

[廣告]請繼續往下閱讀...

學生們紛紛喊，「我們不是故意不繳，但突然要付這麼多錢真的很困難，現在連宿舍都進不去，不知道該怎麼辦。」目前教育部已接獲學生陳情，正與校方協調後續處理方式。學生希望校方能提供更彈性的還款方案，或重新審視獎學金條件，避免因財務問題影響學業。

對此，大葉大學指出，學校從來沒有任何人去史瓦帝尼招生，獎助學金辦法是全校外籍學生都一樣。並做出3點說明，

一、關於本校之學生住宿規定，與各大專院校作法一致，於各學期間住宿為18週，本(113學年第2學期)學期結束日(6月22日)後須依規定搬離。學校於2025年5月9日公告「113-2大葉學生暑假住宿申請事宜2025 Summer Stay Application」，如有暑期住宿需求(含外籍生)，必須另行申請並繳交暑期住宿費用得續住。未繳交暑期住宿費用者6月4日即開始收到催繳通知，6月27日方設定宿舍門禁，未繳費學生無法進出。部分外籍生有申請暑期住宿並已繳費，部分外籍生未申請暑期住宿。

二、學校理解部分學生經濟困難，採取彈性措施，針對未能如期繳納學雜費等費用(含住宿費、健保費等)的學生，學校已將繳費期限延長至7月31日，本學期於2025年2月起召開4次會議討論，並請學系導師輔導，並於2025年6月3、4日辦理2次說明會與學生溝通及說明，學生只要於期限前完成相關費用繳納，即可繼續就學。

三、學校持續協助學生媒合各類工讀機會，例如美語補習班；另於2024年5月8日安排全聯福利中心到校辦理面試，2025年1月13日安排建大輪胎進行工讀面試，但部分學生自行放棄面試機會，或是錄取後放棄工讀職缺。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
432 2 3983 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／中17.53億！　幸運兒仍未領獎
快訊／超級電池廠突爆炸　3消防員傷勢曝光
防空演習明登場！「2大外送平台」暫停服務時間、縣市一次看
快訊／首座超級電池廠大火！仍有爆炸風險　陳其邁急令全面停工
范瑋琪又落敗！4淘汰歌手票選「返場」第一名是他
學生遭迫「連14天抽血換學分」　教練解除職務、資料銷毀
快訊／川普語帶玄機：日本正「迅速轉換」立場　日美關稅現曙光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

約砲壯男急拆套套　紅姐轉身「秒遞上1物」！網傻：難怪一堆男的來

日本百日咳創7年來最大流行！醫：不建議「1族群」前往流行區

他嘆1職業「奧客比例高」！同行揭原因：圈子封閉、沒出過社會

非洲留學生控獎學金跳票！恐遭退學、沒宿舍住　大葉大學回應了

大和解！館長公開道歉「昔日死敵」　本尊回應：格調已勝過我

女足隊遭迫「抽血換學分」　台師大：教練解除職務、資料銷毀

最新預報路徑！　新颱風可能生成時間曝

颱風發展溫床！　新季風低壓槽將重建

熱帶系統模擬路徑曝　「對台威脅不可輕忽」

今雨區擴大！　可能有新颱風變天時間曝

F4真的合體了！和五月天合唱〈流星雨〉

F4睽違12年真的合體了！　和五月天合唱〈流星雨〉

【無名英雄】台電人員站電線上「推車」搶修！全網看跪了

【副市長面前下跪】女大生畢典控空大教授性騷！

GD慶功「千人圍觀餐廳」　特地脫帽致意打招呼

言承旭「F4合體像作夢一樣」　朱孝天笑：終於不用再裝傻

【通車以來最嚴重事故】高雄輕軌與大貨車碰撞！列車頭「碎成蜘蛛網」

【又是被女兒嫌棄的一天】媽媽做飯實在太難吃 邊哭還是默默把菜往嘴裡送XD

【釣客怒罵】漁船逼近釣船航行！危險畫面全錄下

【暖心打氣】「加油！」台電人員拚搶修　3孩童喊話鼓勵畫面網暖哭

約砲壯男急拆套套　紅姐轉身「秒遞上1物」！網傻：難怪一堆男的來

日本百日咳創7年來最大流行！醫：不建議「1族群」前往流行區

他嘆1職業「奧客比例高」！同行揭原因：圈子封閉、沒出過社會

非洲留學生控獎學金跳票！恐遭退學、沒宿舍住　大葉大學回應了

大和解！館長公開道歉「昔日死敵」　本尊回應：格調已勝過我

女足隊遭迫「抽血換學分」　台師大：教練解除職務、資料銷毀

最新預報路徑！　新颱風可能生成時間曝

颱風發展溫床！　新季風低壓槽將重建

熱帶系統模擬路徑曝　「對台威脅不可輕忽」

今雨區擴大！　可能有新颱風變天時間曝

台南市消防員夜市巧遇倒地男！　心肌梗塞現場成功搶命

2025台北國際牛肉麵節開放報名　首波行銷祭出「牛肉麵放大券」

三重民宅惡火1男成焦屍！濃煙狂竄再奪5命　鄰居4貓1狗嗆死

約砲壯男急拆套套　紅姐轉身「秒遞上1物」！網傻：難怪一堆男的來

赴日注意！「百合颱風+線性雨帶」雨彈雙面夾擊　明可能登陸

威力彩花800元包牌注注中獎爽抱17.53億　幸運兒過冷靜期未現身

日本百日咳創7年來最大流行！醫：不建議「1族群」前往流行區

張齡予「阿姨」睡夢中離世！LINE未回電話沒接：以為下次還能見面

快訊／高雄電池廠清晨惡火！3消防佈線搶救遭炸傷　傷勢曝光

他嘆1職業「奧客比例高」！同行揭原因：圈子封閉、沒出過社會

【暖心打氣】「加油！」台電人員拚搶修　3孩童喊話鼓勵畫面網暖哭

生活熱門新聞

今雨區擴大！　可能有新颱風變天時間曝

明雨擴全台！　可能還有新颱風時間曝

台電員工9點才吃晚餐！神秘客掏2千買單

最新預報路徑！　新颱風可能生成時間曝

台南「紅姐早餐店」爆紅！全場狂刷4個字

熱帶低壓最快周三生成　周末不排除成颱接近台灣

熱帶系統模擬路徑曝　「對台威脅不可輕忽」

誰掉的噴罐？捷運車門卡死全車等2分鐘

50嵐「超古早味1新品」曝光　網驚：小時候超愛喝

約砲大學生「一進來被叫去打蟑螂」　紅姐反應驚呆萬人

同事沒訂到飲料！「隔天1舉動」網讚會做人

林口長庚自助餐「2菜1麵線」價格驚人　網點1關鍵

澎湖漁船強行逼近海釣船！險釀擦撞畫面曝

桃園機場今啟動「新管制」　提早2小時恐來不及搭機

更多熱門

相關新聞

彰化三合院深夜惡火！6人急逃生1嗆傷

彰化三合院深夜惡火！6人急逃生1嗆傷

彰化北斗鎮民族路一處三合院，昨（13）日深夜11點突然陷入火海！鐵皮屋頂阻礙火勢蔓延，導致悶燒情況嚴重，現場濃煙直竄天際，還伴隨熊熊火光。6人緊急逃生，其中1名70多歲老婆婆因吸入濃煙輕微嗆傷送醫觀察，所幸無生命危險，起火原因待火調人員進一步鑑定釐清。

人妻婚後幾乎無性！一查才知「丈夫是偽娘」

人妻婚後幾乎無性！一查才知「丈夫是偽娘」

即／彰化民宅火警！　2人一度困頂樓

即／彰化民宅火警！　2人一度困頂樓

10秒綠燈惹怨！用路人等4次還過不去

10秒綠燈惹怨！用路人等4次還過不去

淺灘成煉獄！千尾台灣鯛恐「集體缺氧」

淺灘成煉獄！千尾台灣鯛恐「集體缺氧」

關鍵字：

非洲彰化大葉大學友邦史瓦帝尼黑工

讀者迴響

熱門新聞

南投市長妻爆出軌！　鐵證曝光

行動電源羅馬仕爆高層跑路！18萬筆退款卡關中

與外籍電競男一夜情外流！女大生遭退學

土城深夜街頭砍人！23歲男雙手遭砍

今雨區擴大！　可能有新颱風變天時間曝

明雨擴全台！　可能還有新颱風時間曝

78歲阿嬤堅守冷門遊戲小天地6年

林俊傑罹心臟病「唱一半突劇痛」畫面曝！公司證實停工

穿連身泳衣「游泳大走光」！她半邊掉出尬爆

人妻婚後幾乎無性！一查才知「丈夫是偽娘」

快訊／高雄三元能源科技大火！　14男1女送醫

台電員工9點才吃晚餐！神秘客掏2千買單

GD「眼神突看包廂方向」：太陽、大聲都在身邊！　萬人狂喊BIGBANG

最新預報路徑！　新颱風可能生成時間曝

林俊傑自爆「心臟出問題」靠藥撐：生命沙漏加速了

更多

最夯影音

更多

F4真的合體了！和五月天合唱〈流星雨〉

F4睽違12年真的合體了！　和五月天合唱〈流星雨〉

【無名英雄】台電人員站電線上「推車」搶修！全網看跪了

【副市長面前下跪】女大生畢典控空大教授性騷！

GD慶功「千人圍觀餐廳」　特地脫帽致意打招呼

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面