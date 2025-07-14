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理事長強壓女床上抹奶油　傑青團爆性騷

傑青團近年不只行程染紅，還傳出隨團出訪的傑青會理事長性騷傳聞。（AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）

▲傑青團近年不只行程染紅，還傳出隨團出訪的傑青會理事長性騷傳聞。（AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）

圖文／鏡週刊

舉辦超過20年、號稱「兩岸青年交流第一品牌」的傑青團（台灣高校傑出青年赴大陸參訪團）驚爆行程染紅、理事長涉性騷。本刊掌握，傑青團長年招攬台灣大專以上學生赴中交流，標榜打破派系壁壘、多元共榮，然而，近年赴中行程逐漸染紅，不只安排「拜樹尋根」等統戰活動，更箝制參與的台灣學員提問敏感問題，失去交流意義；而長年擔任傑青會理事長的陳長風，更被指控有霸凌、性騷擾團員等脫序行為。

傑青團不僅遭染紅外，還驚傳性騷擾事件！有傑青團成員告訴本刊，擔任傑青會理事長13年的陳長風，每次出團都會協助輔導員帶第二隊，後來大家發現，只要有比較漂亮的女生，例如大學親善大使、金釵，都被編在第二隊受陳特別照顧，為此團員們私下吐槽陳「選妃」。

某次在大陸出團期間，大家要在飯店幫某隊組長慶生，陳長風竟趁機把團隊中的漂亮女生撲倒、壓在床上抹奶油，女方當場尖叫一聲，引起在場其他人關注。另一次則發生在傑青會舉辦的另一個設計團，當時陳藉由到西湖遊覽登船的機會摟一名女團員的腰，也讓當事人感覺不舒服。

陳長風長年擔任傑青會理事長，被中國官媒認證是兩岸青年交流活動的推動者。（翻攝陳長風臉書）

▲陳長風長年擔任傑青會理事長，被中國官媒認證是兩岸青年交流活動的推動者。（翻攝陳長風臉書）

另名傑青團成員則說，有一年出團，部分團員不滿陳長風等幹部要求團員連兩天穿髒臭團體制服，在通訊軟體私下建立群組議論，陳長風知道後，竟把某一個參與討論的輔導員叫到房間，痛罵對方「辜負信任、背叛組織」，怒吼聲傳到走廊上都聽得見，最後該輔導員下跪道歉，才被准許離開，隔日行程不見該輔導員身影，原來被懲罰留守飯店。消息傳出後，很多傑青團的學長姐團員驚訝不已，認為以交流為名的團隊已變質，竟連私下建立群組議論都不行，根本已經變成獨裁管控、向中國上繳統戰成績的組織。

傑青團行程近年大量出現尋根、祭祖等強調歷史共同根源的統戰行程。（翻攝傑青團臉書）

▲傑青團行程近年大量出現尋根、祭祖等強調歷史共同根源的統戰行程。（翻攝傑青團臉書）

事實上，由中國協助組織的學生交流統戰團很多，最有名的就是由新黨副主席李勝峰創辦的鯤鵬會，經民連5月底踢爆中華鯤鵬會涉嫌招收大學生參加統戰團，涉違反兩岸條例33條之一規定，台灣地區團體非經許可不得與大陸地區具政治性質的機關、團體進行任何形式的合作，內政部6月公告，中華鯤鵬會未在限期內改善會務問題，依法核予解散處分。

國台辦也是歷屆傑青團常到訪的地點之一。（翻攝傑青團臉書）

▲國台辦也是歷屆傑青團常到訪的地點之一。（翻攝傑青團臉書）

如今傑青團理事長驚爆性醜聞，還配合中國統戰，當初交流真諦已經變了調，若不能及時改變，恐怕也將面臨解散危機。

回應

本刊致電陳長風，他強調傑青團已舉辦多年，過去也曾有過檢舉，但都是炒了又炒，因此對行程染紅一事他不便接受採訪；至於有關性騷擾的指控，他認為可受歷來參加過傑青團的成員公評，強調「我沒有評論」。

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