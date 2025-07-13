9歲女兒把弟推下鞦韆、拿球棒打姊姊　媽：我不得不把她趕出家門

▲外國一名母親透露，9歲女兒曾在她開車時用手摀住她的眼睛。（圖／翻攝自TikTok／meggles2446）

圖文／CTWANT

外國一名母親分享，自己9歲的女兒從小就會攻擊兄弟姊妹，包括把3個月大的弟弟推下鞦韆、拿球棒打姊姊等等，即使曾帶孩子去接受治療仍沒有效果，因此她只好把她趕出這個家，交給其他親友照顧。對此，就有不少網友稱讚她「這是在保護其他家庭成員」，也有人斥責她不該放棄自己的孩子。

根據外媒《太陽報》（The Sun）報導，梅格爾斯（Meggles）在TikTok上傳影片表示，自己的9歲女兒常常會傷害其他家庭成員，包括在她開車時，故意從駕駛座後方用手摀住她的眼睛，「我不得不和她搏鬥，才能把她從我身上弄下來。」

梅格爾斯說到，9歲女兒曾經「無緣無故」找兄弟姊妹麻煩，像是把3個月大的弟弟推下鞦韆，更將蠟燭扔到弟弟的後腦勺上，導致弟弟需要縫針。不僅如此，9歲女兒還用棒球棍打了姊姊的眼睛、把狗窩和小狗甩進別的房間、拿鞋子打表妹等等。

梅格爾斯坦言，9歲女兒早在3歲時就有怪異行為，即使她帶孩子去接受治療，依舊沒有任何效果，因此她不得不把孩子交給其他親友照顧，「管教我的孩子只會讓事情變得更糟」、「那些因為我把女兒帶離家而對我評頭論足、憎恨我的人，我想知道，在那種情況下，你們會怎麼做？」

影片曝光後，迅速獲得超過2470萬觀看次數，並有接近3萬則留言。一派人認為，「你正在保護其他家庭成員」、「我看到一位拯救了多人生命的母親」、「身為一名社會工作者，你沒有做錯任何事」、「我相信這對你來說不是一個容易的決定，但每個人都必須安全」；另一派人則指出，「她還是個孩子」、「你永遠不應該放棄你的孩子」、「如果我不能好好陪伴每一個孩子，我就不會生這麼多」。

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