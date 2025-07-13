分科測驗集體報錯！苗栗建臺高中道歉　啟動多項升學輔導措施

▲苗栗建臺高中發生學生考科集體報錯的烏龍事件，校方提供補償方案。（圖／翻攝Google地圖）

記者楊永盛、劉人豪／苗栗報導



苗栗建臺高中發生學生考科集體報錯的烏龍事件，共23名考生受影響，大考中心表示，分科測驗是按照114年招生簡章規定辦理，不會有其他方案。對此，建臺高中根據學生個別狀況啟動多項升學輔導措施，包括全額負擔23位學生分科測驗報名及113學年度志願選填報名費用、後續進路輔導與資源支持、提供重考生彈性且具支持力的輔導安排。

建臺高中指出，今（13）日針對日前分科測驗報名作業疏失事件召開家長說明會，共計14位學生家長親自出席，本次事件中，共計23位學生受影響。學校已於第一時間由教務處與導師密切合作，陸續完成一對一聯繫與說明，並根據學生個別狀況啟動多項升學輔導措施。

初步彙整出席家長的意見後可知，多數學生仍將依原規劃參與志願選填作業，學校也將全力配合，願意全額負擔23位學生分科測驗報名及113學年度志願選填報名費用，提供全面性協助。為強化後續進路輔導與資源支持，學校已規劃三場專門活動，協助學生與家長選填志願，包括7月15日（週二）14:00：進路座談會（邀請大學門志願選填執行長主；7月29日（週一）14:00：志願選填說明會（由本校輔導室主辦）；7月30日（週二）09:00：一對一志願選填輔導（感謝縣政府協助辦理）

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校方指出，針對有意延後一年重考的學生，學校亦提供彈性且具支持力的輔導安排。選擇留校備考者，學校將安排專責師資與輔導人員持續提供課業指導與進路建議，協助學生建立規律的備考節奏；若學生選擇外部補習機構進行準備，學校也將透過導師與教務處一對一瞭解實際需求，協助媒合輔導資源，並視情況提供協助。重考生114學年度學測與分科測驗之報名費、志願選填報名費亦將全額補助。

針對尚未出席家長，學校已設立專屬意見表單及聯絡窗口，提供管道反映需求與意見。所有回饋將由教務處統一彙整，作為後續流程與制度檢討的依據。

建臺高級中學表示，再次對此次事件所造成的困擾致上誠摯歉意。將盡全力協助學生面對升學挑戰，確保每一位學生都能獲得應有的支持與照顧。本次報名作業錯誤對學生造成升學上的不便與心理壓力，學校深感責無旁貸，並承諾積極處理啟動全校性制度檢討，包括強化重大報名作業之多層次查核流程、完善作業時程控管與導師提醒機制、規劃彈性行政支援與風險預警制度，建臺高級中學學校將積極整合可行資源，依學生個別需求提供支持。