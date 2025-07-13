　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

分科測驗集體報錯！苗栗建臺高中道歉　啟動多項升學輔導措施

▲▼苗栗縣私立建台高中。（圖／翻攝Google地圖）

▲苗栗建臺高中發生學生考科集體報錯的烏龍事件，校方提供補償方案。（圖／翻攝Google地圖）

記者楊永盛、劉人豪／苗栗報導

苗栗建臺高中發生學生考科集體報錯的烏龍事件，共23名考生受影響，大考中心表示，分科測驗是按照114年招生簡章規定辦理，不會有其他方案。對此，建臺高中根據學生個別狀況啟動多項升學輔導措施，包括全額負擔23位學生分科測驗報名及113學年度志願選填報名費用、後續進路輔導與資源支持、提供重考生彈性且具支持力的輔導安排。

建臺高中指出，今（13）日針對日前分科測驗報名作業疏失事件召開家長說明會，共計14位學生家長親自出席，本次事件中，共計23位學生受影響。學校已於第一時間由教務處與導師密切合作，陸續完成一對一聯繫與說明，並根據學生個別狀況啟動多項升學輔導措施。

初步彙整出席家長的意見後可知，多數學生仍將依原規劃參與志願選填作業，學校也將全力配合，願意全額負擔23位學生分科測驗報名及113學年度志願選填報名費用，提供全面性協助。為強化後續進路輔導與資源支持，學校已規劃三場專門活動，協助學生與家長選填志願，包括7月15日（週二）14:00：進路座談會（邀請大學門志願選填執行長主；7月29日（週一）14:00：志願選填說明會（由本校輔導室主辦）；7月30日（週二）09:00：一對一志願選填輔導（感謝縣政府協助辦理）

[廣告]請繼續往下閱讀...

校方指出，針對有意延後一年重考的學生，學校亦提供彈性且具支持力的輔導安排。選擇留校備考者，學校將安排專責師資與輔導人員持續提供課業指導與進路建議，協助學生建立規律的備考節奏；若學生選擇外部補習機構進行準備，學校也將透過導師與教務處一對一瞭解實際需求，協助媒合輔導資源，並視情況提供協助。重考生114學年度學測與分科測驗之報名費、志願選填報名費亦將全額補助。

針對尚未出席家長，學校已設立專屬意見表單及聯絡窗口，提供管道反映需求與意見。所有回饋將由教務處統一彙整，作為後續流程與制度檢討的依據。

建臺高級中學表示，再次對此次事件所造成的困擾致上誠摯歉意。將盡全力協助學生面對升學挑戰，確保每一位學生都能獲得應有的支持與照顧。本次報名作業錯誤對學生造成升學上的不便與心理壓力，學校深感責無旁貸，並承諾積極處理啟動全校性制度檢討，包括強化重大報名作業之多層次查核流程、完善作業時程控管與導師提醒機制、規劃彈性行政支援與風險預警制度，建臺高級中學學校將積極整合可行資源，依學生個別需求提供支持。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 6863 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
《綜藝大熱門》畫下句點！吳宗憲曝未來動向：想離開一下
快訊／全台唯一罷綠案失敗　民進黨發聲了
楊謹華圓夢朝聖GD「嘴巴合不起來」　親揭門票來源
快訊／考科集體報錯！建臺高中道歉了　啟動補償方案
快訊／綠議員陳玉鈴　大罷免前哨戰結果出爐
曹格兒認愛！「嘟嘴向女友索吻」　放閃照曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

熱帶低壓最快周三生成　周末不排除成颱接近台灣

她進女廁「1地獄景象超火大」　大票人寧憋尿！苦主崩潰：手把超噁　

暑期找工讀不滿1問題！男學生嗆面試官：有看履歷嗎　對方頓成啞巴

分科測驗集體報錯！苗栗建臺高中道歉　啟動多項升學輔導措施

開箱日本酒店！台網紅「1晚就噴10萬日幣」曬低胸妹：有夠優質

3次打工全爆哭辭職！女大生：是我太玻璃心嗎　過來人曝經驗

醫曝上公廁「GG碰到馬桶」染尿道炎！網笑：傳說30公分　他回應了

AI說得好聽，人心卻不買單！ 研究揭露6282人真實反應

約砲大學生「一進來被叫去打蟑螂」　紅姐反應驚呆萬人：快笑死

出國血拼小心！「4類商品」帶回台轉賣恐觸法　食品也不行

【獨自升空】玩六福村大怒神被朋友出賣　下來趕緊喝酒壓驚XD

昔日直拍女神Hani近況曝光　樸素現身「沒人認出來」

【就跟你說了放手】秀朗橋拖板車「頭身分離」 後方駕駛急煞嚇傻

敏感小孩堅定看到人 媽媽超怕：哪裡有啦

李洙赫現身挺GD！　小巨蛋引轟動快跑XD

【撞好大力...】北市員警凌晨出勤遭撞飛　安全帽脫落重傷送醫

「沒打過工的人，社交能力比較差」 女團成員Tsuki發言引爭議

三寶阿姨紅燈直行險撞斑馬線行人　後方騎士怒噴！

GD後台逗虎哥失敗XD　8lo姐曝光暖身花絮

【又一個忘了喝孟婆湯的】弟主動拍姊舞蹈課畫面　靈活走位拍照竟都是老師

熱帶低壓最快周三生成　周末不排除成颱接近台灣

她進女廁「1地獄景象超火大」　大票人寧憋尿！苦主崩潰：手把超噁　

暑期找工讀不滿1問題！男學生嗆面試官：有看履歷嗎　對方頓成啞巴

分科測驗集體報錯！苗栗建臺高中道歉　啟動多項升學輔導措施

開箱日本酒店！台網紅「1晚就噴10萬日幣」曬低胸妹：有夠優質

3次打工全爆哭辭職！女大生：是我太玻璃心嗎　過來人曝經驗

醫曝上公廁「GG碰到馬桶」染尿道炎！網笑：傳說30公分　他回應了

AI說得好聽，人心卻不買單！ 研究揭露6282人真實反應

約砲大學生「一進來被叫去打蟑螂」　紅姐反應驚呆萬人：快笑死

出國血拼小心！「4類商品」帶回台轉賣恐觸法　食品也不行

罷免陳玉鈴「同意大於不同意」仍失敗！　游顥：是個好成績

「恆豐什」號南灣擱淺　揪出壁湖漁港上架漏油！最高恐罰3千萬

牛肉餅只能煎38秒！台灣麥當勞「4大夯品好吃秘密」全曝光

台東金剛寺「與佛對畫」佛畫展開幕　姜妍澐以工筆畫靜心創作

等10年了！國軍向美軍購「肩射型刺針飛彈」亮相　成漢光實兵亮點

南韓法務部反擊！尹錫悅喊「遭剝奪運動權」　官方駁：每天有1小時

助賴士葆反罷免宣講　韓國瑜：曾經滄海難為水！傷害民主會後悔

台南做工行善團修繕第300戶完工　市長夫人送冰感謝志工

熱帶低壓最快周三生成　周末不排除成颱接近台灣

持刀閒晃嚇壞等公車女學生　永和阿北被逮瞎回：我要去運動啦

黃金獵犬放屁「尷尬裝沒事」　被笑直接惱羞：狗不能放屁？

生活熱門新聞

50嵐「超古早味1新品」曝光　網驚：小時候超愛喝

明雨擴全台！　可能還有新颱風時間曝

邊荷律招牌瀏海不見了！　新造型驚呆全網：超級正

台電員工7天沒回家　妻見工作照淚崩

桃園機場今啟動「新管制」　提早2小時恐來不及搭機

丹娜絲掀出「肺癌元凶」　鄭明典：小心！

同事沒訂到飲料！「隔天1舉動」網讚會做人

輕颱百合最快今晚生成　下周「新颱2路徑」：可能北轉近台

大暑要來了！　「4生肖、7姓氏」一路旺到鬼門開

快訊／輕颱「百合」凌晨2:00生成

林口長庚自助餐「2菜1麵線」價格驚人　網點1關鍵

只因「沒寄紙本卡」女兒沒校可讀　家長氣炸

台電員站高空電線「推車」搶修！網看跪

普發一萬！胸腔醫曝「台電員工真實想法」

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

鬍鬚哥脫褲...紅姐嫌：你太臭了！聽一段話決定硬著頭皮上了

50嵐「超古早味1新品」曝光　網驚：小時候超愛喝

五月天請F4還不夠　1舉動「成大巨蛋第一人」

女偶像喊「台灣是中國的」遭韓網炎上

找到南部停電元凶！柯建銘助理：國民黨害的

未婚妻超美艷！偷吃紅姐「皮衣男」被退婚　

正妹喝醉倒床上　遭三男輪流性侵

明雨擴全台！　可能還有新颱風時間曝

邊荷律招牌瀏海不見了！　新造型驚呆全網：超級正

獨／中信銀73萬數位存戶注意　7／28起ATM日額縮至1萬元

啦啦女神「同時劈7男」：每人功用不同

台電員工7天沒回家　妻見工作照淚崩

桃園機場今啟動「新管制」　提早2小時恐來不及搭機

丹娜絲掀出「肺癌元凶」　鄭明典：小心！

同事沒訂到飲料！「隔天1舉動」網讚會做人

更多

最夯影音

更多

【獨自升空】玩六福村大怒神被朋友出賣　下來趕緊喝酒壓驚XD

昔日直拍女神Hani近況曝光　樸素現身「沒人認出來」

【就跟你說了放手】秀朗橋拖板車「頭身分離」 後方駕駛急煞嚇傻

敏感小孩堅定看到人 媽媽超怕：哪裡有啦

李洙赫現身挺GD！　小巨蛋引轟動快跑XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面