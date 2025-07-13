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建立Taiwan+N產業布局　林佳龍視察台巴科大預定校區

▲▼外交部長林佳龍和巴拉圭資通訊科技部畢亞德(Gustavo Villate)部長共同視察台巴科技大學（UPTP）預定校區。（圖／翻攝林佳龍臉書）

▲外交部長林佳龍視察台巴科技大學（UPTP）預定校區。（圖／翻攝林佳龍臉書，下同）

記者詹詠淇／台北報導

外交部長林佳龍正率團訪問我國南美洲友邦巴拉圭，當地時間11日下午（台北時間12 日凌晨3時）與巴拉圭資通訊科技部長畢亞德（Gustavo Villate）、工商部部長西梅內斯（Javier Giménez）及台巴科技大學校長杜瓦德（Jorge Duarte）前往視察「台灣—巴拉圭科技大學」（UPTP）預定校區，聽取學校現況及未來願景的簡報。林佳龍表示，很高興看到台巴兩國在高等教育及科技的合作正一步步落實。

林佳龍指出，台巴科大為巴拉圭第一所英語授課、四年制的國立大學，目前已招收七屆學生，經過紮實的教育訓練，累計培育174位社會菁英，深獲巴國政府、社會及人民肯定。台巴科大目前正積極推動轉型為研究型大學，並在國立台灣科技大學協助下深化學術與研究合作，已有豐碩成果，此行他也特別邀請台科大副校長劉志成隨團訪巴。

林佳龍進一步表示，台巴科大校區預定地與巴國資通訊科技部（MITIC）規劃的「數位園區」比鄰，該願景由畢亞德部長主動提出，令他聯想到台灣工研院多年推動的「產官學研合作模式」，正是促成台灣科技發展躍升的關鍵。

林佳龍也感謝產業團成員「佳研智聯」與工研院共同捐贈機聯網平台、零信任資安設備等軟硬體設施。智慧製造的核心即為機聯網，台灣在這個領域已具備發展多年且成熟技術，未來盼能將這些經驗分享給台巴科大，未來能實際應用於巴拉圭智慧醫療、智慧交通、智慧農業與智慧城市等場域，讓科技真正走進民眾生活，打造一個以人才為本、科技為用的永續未來。

林佳龍說，期盼未來攜手巴拉圭共同打造結合大學、政府與數位產業的「亞松森智慧科技園區」，成為南美洲數位轉型的指標基地，「科技加值外交」的政策精神。「透過科技合作，我們不只在打造一所大學，更是共築一個國家未來的創新基地」，盼透過「以大帶小、軟硬兼施、公私協力、內外循環」的策略，整合「科技、資金、人才」各項資源，協助台灣產業在巴拉圭投資布局，運用巴國穩定的政經環境、豐沛且低廉的水電資源及友善經商資源，打造巴國成為台商前進南美市場的基地，與邦交國共同邁向創新與產業升級，共創人才培訓與鏈結的里程碑。

林佳龍此次出訪特別邀請我國半導體、AI 應用、智慧製造、智慧交通、智慧畜牧、冷鏈物流及食品加工等完整供應鏈優質廠商參團並赴園區考察巴國商機，期藉由此新雁行聯合艦隊進駐巴拉圭，建立「Taiwan+N」的全球產業布局，與巴拉圭共榮共好，實現賴總統「經濟日不落國」的施政理念。

▲▼外交部長林佳龍和巴拉圭資通訊科技部畢亞德(Gustavo Villate)部長共同視察台巴科技大學（UPTP）預定校區。（圖／翻攝林佳龍臉書）

▲▼外交部長林佳龍和巴拉圭資通訊科技部畢亞德(Gustavo Villate)部長共同視察台巴科技大學（UPTP）預定校區。（圖／翻攝林佳龍臉書）

▲▼外交部長林佳龍和巴拉圭資通訊科技部畢亞德(Gustavo Villate)部長共同視察台巴科技大學（UPTP）預定校區。（圖／翻攝林佳龍臉書）

▲▼外交部長林佳龍和巴拉圭資通訊科技部畢亞德(Gustavo Villate)部長共同視察台巴科技大學（UPTP）預定校區。（圖／翻攝林佳龍臉書）

▲▼外交部長林佳龍和巴拉圭資通訊科技部畢亞德(Gustavo Villate)部長共同視察台巴科技大學（UPTP）預定校區。（圖／翻攝林佳龍臉書）

▲▼外交部長林佳龍和巴拉圭資通訊科技部畢亞德(Gustavo Villate)部長共同視察台巴科技大學（UPTP）預定校區。（圖／翻攝林佳龍臉書）

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