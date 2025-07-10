北約示警中國海軍規模超越美國　外交部：與民主盟友合作捍衛和平

▲外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉。（資料照／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

北約秘書長呂特（Mark Rutte）9日表示，中國海軍規模已超越美國，核武部署也突破千枚，奪台野心昭然若揭。若中國決定攻台，勢必聯合其同夥俄羅斯使歐洲分身乏術。對此，外交部發言人蕭光偉今（10日）表示，呼籲各界正視中國、俄羅斯、北韓及伊朗對全球和平與安全秩序造成的挑戰與風險，將持續與G7及北約等理念相近夥伴合作，共同捍衛印太及台海的和平、穩定與繁榮。

呂特9日在與德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）會晤後的聯合記者會上，指出中國海軍規模已超越美國，核武部署也突破千枚，其軍備擴張已明顯朝實戰化發展，奪台野心昭然若揭。而如果中國決定攻台，勢必聯合其同夥俄羅斯，製造事端使歐洲分身乏術。

呂特強調，這些情勢清楚顯示，跨大西洋與印太地區的安全日益緊密交織。面對中俄潛在的聯合威脅，北約只有透過強化整體軍事實力，以及深化與印太地區盟友的合作，才能有效嚇阻任何可能的軍事冒進行為。

外交部發言人蕭光偉回應，外交部對此表達歡迎，呂特自去年10月上任後，已多次明確指出中國的擴張本質與作為，以及對台灣的侵略野心，積極呼籲各界正視中國、俄羅斯、北韓及伊朗對全球和平與安全秩序造成的挑戰與風險。

面對威權國家強化協作、破壞區域和平穩定與國際秩序，蕭光偉強調，台灣作為國際社會負責任的民主成員，將持續與G7及北約等理念相近夥伴合作，共同捍衛印太及台海的和平、穩定與繁榮。