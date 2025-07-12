慶祝巴拉圭與台建交68週年　林佳龍：期望促成更緊密的經貿合作

▲外交部長林佳龍出訪巴拉圭與巴拉圭外交部長拉米雷斯（Rubén Ramírez Lezcano）合影。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

實習記者石嘉豪／台北報導

為慶祝我國與巴拉圭建交68週年，外交部長林佳龍日前啟程前往巴拉圭訪問，林佳龍今（12日）在社群平台發文表示，此行還特別邀請31位來自台灣各領域的企業代表隨團，期望促成兩國更緊密的經貿合作，攜手實現互惠共榮的願景。

林佳龍表示，訪問南美洲友邦巴拉圭的第二天，他一早前往巴國忠烈祠，向巴國先賢致敬，隨後來到巴國外交部，受到拉米雷斯部長（Rubén Ramírez Lezcano）的熱情接待。林佳龍透露，台灣國旗就豎立於外交部大廳正中央，彰顯巴國對我國此行以及兩國邦誼的高度重視。

▲外交部長林佳龍出訪巴拉圭與巴拉圭外交部長拉米雷斯（Rubén Ramírez Lezcano）召開記者會發表聲明。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

林佳龍指出，他與拉米雷斯部長率領雙方團隊，進行深入的雙邊會談，全面盤點台巴合作項目與進展，並於會後共同舉行記者會發表聲明，雙方一致認為，台灣與巴拉圭的邦誼建立在民主、自由與人權等共享價值之上，台巴應持續深化合作，攜手提升人民福祉，成為彼此堅定不移的盟友。

此外，林佳龍還在聲明中提及，今年適逢台巴建交68週年，是雙邊關係再升級，展望未來的重要時機，此行，他特別邀請31位來自台灣各領域的企業代表隨團訪問，期望促成更緊密的經貿合作，攜手實現互惠共榮的願景。

林佳龍表示，他也特別介紹台巴近年來多項具體合作成果，包括台巴智慧科技園區、台巴科技大學、醫療資訊管理效能提升計劃與電動巴士先導計畫等，展現我國「價值外交」正穩步邁向「加值外交」，更讓世界看見台巴攜手合作的典範。

至於巴拉圭外長拉米雷斯則強調，台巴堅實的雙邊關係奠基在共享價值之上，這條路有時候走來並不容易，但巴拉圭會堅定自己的信念，持續深化台巴關係，同時，他感謝台灣在醫療健康、住宅建設與城市交通領域上提供協助。

拉米雷斯說，台灣的協助讓巴拉圭的人民受益，而現在台灣也是巴拉圭畜產品的重要市場，兩國合作已經在許多領域締造豐碩的成果，未來還要繼續攜手共創未來。

最後，林佳龍表示，他也與拉米雷斯外長一同主持「建交68週年慶祝酒會」，除了在地僑胞、企業出席踴躍外，巴國最高法院院長Cesar Diesel、眾議長拉多雷(Raul Latorre)與許多國會議員、政要都蒞臨，一同舉杯祝賀兩國邦誼永續，攜手邁向更繁榮、更進步的未來。

▲外交部長林佳龍出訪巴拉圭與巴國眾議院議長拉多雷(Raul Latorre)合影。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲外交部長林佳龍出訪巴拉圭與台灣駐巴拉圭大使韓志正合影。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）