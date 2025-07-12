　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

慶祝巴拉圭與台建交68週年　林佳龍：期望促成更緊密的經貿合作

▲外交部長林佳龍出訪巴拉圭與巴拉圭外交部長拉米雷斯（Rubén Ramírez Lezcano）合影。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲外交部長林佳龍出訪巴拉圭與巴拉圭外交部長拉米雷斯（Rubén Ramírez Lezcano）合影。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

實習記者石嘉豪／台北報導

為慶祝我國與巴拉圭建交68週年，外交部長林佳龍日前啟程前往巴拉圭訪問，林佳龍今（12日）在社群平台發文表示，此行還特別邀請31位來自台灣各領域的企業代表隨團，期望促成兩國更緊密的經貿合作，攜手實現互惠共榮的願景。

林佳龍表示，訪問南美洲友邦巴拉圭的第二天，他一早前往巴國忠烈祠，向巴國先賢致敬，隨後來到巴國外交部，受到拉米雷斯部長（Rubén Ramírez Lezcano）的熱情接待。林佳龍透露，台灣國旗就豎立於外交部大廳正中央，彰顯巴國對我國此行以及兩國邦誼的高度重視。

▲▼外交部長林佳龍出訪巴拉圭與巴拉圭外交部長拉米雷斯（Rubén Ramírez Lezcano）召開記者會發表聲明。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲外交部長林佳龍出訪巴拉圭與巴拉圭外交部長拉米雷斯（Rubén Ramírez Lezcano）召開記者會發表聲明。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

林佳龍指出，他與拉米雷斯部長率領雙方團隊，進行深入的雙邊會談，全面盤點台巴合作項目與進展，並於會後共同舉行記者會發表聲明，雙方一致認為，台灣與巴拉圭的邦誼建立在民主、自由與人權等共享價值之上，台巴應持續深化合作，攜手提升人民福祉，成為彼此堅定不移的盟友。

此外，林佳龍還在聲明中提及，今年適逢台巴建交68週年，是雙邊關係再升級，展望未來的重要時機，此行，他特別邀請31位來自台灣各領域的企業代表隨團訪問，期望促成更緊密的經貿合作，攜手實現互惠共榮的願景。

林佳龍表示，他也特別介紹台巴近年來多項具體合作成果，包括台巴智慧科技園區、台巴科技大學、醫療資訊管理效能提升計劃與電動巴士先導計畫等，展現我國「價值外交」正穩步邁向「加值外交」，更讓世界看見台巴攜手合作的典範。

至於巴拉圭外長拉米雷斯則強調，台巴堅實的雙邊關係奠基在共享價值之上，這條路有時候走來並不容易，但巴拉圭會堅定自己的信念，持續深化台巴關係，同時，他感謝台灣在醫療健康、住宅建設與城市交通領域上提供協助。

拉米雷斯說，台灣的協助讓巴拉圭的人民受益，而現在台灣也是巴拉圭畜產品的重要市場，兩國合作已經在許多領域締造豐碩的成果，未來還要繼續攜手共創未來。

最後，林佳龍表示，他也與拉米雷斯外長一同主持「建交68週年慶祝酒會」，除了在地僑胞、企業出席踴躍外，巴國最高法院院長Cesar Diesel、眾議長拉多雷(Raul Latorre)與許多國會議員、政要都蒞臨，一同舉杯祝賀兩國邦誼永續，攜手邁向更繁榮、更進步的未來。

▼外交部長林佳龍出訪巴拉圭與巴國眾議院議長拉多雷(Raul Latorre)合影。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲外交部長林佳龍出訪巴拉圭與巴國眾議院議長拉多雷(Raul Latorre)合影。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲外交部長林佳龍出訪巴拉圭與台灣駐巴拉圭大使韓志正合影。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲外交部長林佳龍出訪巴拉圭與台灣駐巴拉圭大使韓志正合影。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
581 4 4828 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普38年前專訪！曝關稅洩憤對象：他們豪奪美國財富
川普祭35%關稅　加拿大踩煞車「暫緩對美報復性關稅」
曾智希自曝恐罹腦瘤！　陳志強竟回她「看大小決定」
香港旅遊「店員變親切了？」　一票遊客喊：超有感
淡水河首次實爆！　震撼畫面曝光
決戰大罷免！名單、門檻、規定一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

觀察／扛捍衛台北隊重任　蔣萬安陸空戰挹注力拼「一個都不掉隊」

慶祝巴拉圭與台建交68週年　林佳龍：期望促成更緊密的經貿合作

沈伯洋轟普發1萬是癱瘓台灣　凌濤：設專戶鼓勵青鳥回捐台電

大罷免衝刺青年投票率　花蓮「返鄉列車」啟動：同意與否都出來投票

未納千億撥補台電綠不滿　許宇甄：民進黨是拿錢讓綠友友吃香喝辣

看了民調喊「王鴻薇很危險」！　蔣萬安憂：綠會投票達9成

多圖／漢光演習淡水河道阻絕首次公開「實爆」　防共軍突入

藍營樂觀罷免僅3人危險「連葉元之都穩」　蘇巧慧：放消息鞏固信心

撥補台電千億遭藍白封殺　綠委嘆：烏俄戰爭下各國電業都虧損

影／我們不同意！蔣萬安+5藍委拍反罷免廣告　齊喊：每票都很正

【警車神救援】考前6分鐘爆胎崩潰 4分鐘狂飆護送進考場超暖心！

蔡凡熙想摸劉品言孕肚 她開玩笑：摸了就會有孩子XD

【快丟掉！】小孩撿乾狗屎緊握不放　全場尖叫超崩潰XD

GD親口宣布：下次帶BIGBANG一起來！　撂中文「能不能」「喜歡不喜歡～」

坦克車疑似衝撞桃園民宅、車輛

民宿主人只會西班牙語　8歲妹自學4年流利溝通

【路邊噴泉？】破紀錄暴雨狂炸日本！　橫濱市人孔蓋噴「數公尺高水柱」

GD小巨蛋開唱DAY1　全新彩色玫瑰服裝亮相！

偽娘「紅姐」男莖大屠殺 死刑真的「在劫男逃」？　健身天菜被認出是貴族幼園老師

【怕到不行XD】巨型貴賓初次見到象龜！嚇到狂後退

觀察／扛捍衛台北隊重任　蔣萬安陸空戰挹注力拼「一個都不掉隊」

慶祝巴拉圭與台建交68週年　林佳龍：期望促成更緊密的經貿合作

沈伯洋轟普發1萬是癱瘓台灣　凌濤：設專戶鼓勵青鳥回捐台電

大罷免衝刺青年投票率　花蓮「返鄉列車」啟動：同意與否都出來投票

未納千億撥補台電綠不滿　許宇甄：民進黨是拿錢讓綠友友吃香喝辣

看了民調喊「王鴻薇很危險」！　蔣萬安憂：綠會投票達9成

多圖／漢光演習淡水河道阻絕首次公開「實爆」　防共軍突入

藍營樂觀罷免僅3人危險「連葉元之都穩」　蘇巧慧：放消息鞏固信心

撥補台電千億遭藍白封殺　綠委嘆：烏俄戰爭下各國電業都虧損

影／我們不同意！蔣萬安+5藍委拍反罷免廣告　齊喊：每票都很正

觀察／扛捍衛台北隊重任　蔣萬安陸空戰挹注力拼「一個都不掉隊」

人倫悲劇！她路邊等待做功德　遭兒子誤踩油門猛撞慘死

色情內容出局！金流壓力逼退　AI平台急封黃圖與名人模型

蔡詩芸穿超辣「現身信義區酒吧」　老公王陽明也來了！

川普38年前專訪曝！關稅洩憤對象「就是日本」：他們豪奪美國財富

夏天洗臉6大NG行為多數人都犯　擦防曬沒卸妝、冷水越洗越油

她誦經看不清才知白內障！醫示警「患者年齡層下降」2症狀別輕忽

魔鷹鎖骨不適辭退全壘打大賽：不是不想參加...

川普祭35%關稅威脅　加拿大踩煞車「暫緩對美報復性關稅」

慶祝巴拉圭與台建交68週年　林佳龍：期望促成更緊密的經貿合作

蔡凡熙想摸劉品言孕肚 她開玩笑：摸了就會有孩子XD

政治熱門新聞

全民「普發一萬元」懶人包一次看

快訊／鄭麗君今晨抵台！　揮手說辛苦了

藍營救罷免普發現金　律師：領1萬倒虧3萬

沈伯洋：普發現金是在野黨癱瘓台灣3招

台灣關稅有結果　鄭麗君今清晨回台

快訊／普發1萬二讀表決通過　未納台電撥補、放行國土韌性1500億

國民黨發1萬　黨政人士：與10萬台電人為敵

普發一萬財源哪來？　綠黨團曝歲計賸餘數：就是舉債

多圖／漢光演習淡水河道阻絕首次公開「實爆」　防共軍突入

徐巧芯：普發1萬台電基層才有實際收穫

普發一萬元三讀通過！　傅崐萁：遺憾這麼好的事民進黨全反對

普發一萬現金三讀通過！　王鴻薇：還錢於民2.0國民黨做到了

災民要求國軍清理家園遭賴清德回絕？　總統府駁：惡意扭曲

快訊／藍版5450億特別條例「普發1萬」三讀　要求政院10月底前執行

更多熱門

相關新聞

林佳龍率團抵巴拉圭展開訪問行程　巴國主流媒體廣泛報導

林佳龍率團抵巴拉圭展開訪問行程　巴國主流媒體廣泛報導

外交部長林佳龍率企業代表團訪問我國南美洲重要友邦巴拉圭，台灣時間 11 日上午訪團一行已抵達巴國，展開慶祝台巴建交 68 週年及見證「榮邦計畫」成果的訪問行程。林佳龍也透過社群媒體「報平安」，表示歷經 33 小時的飛行、候機與轉機後已順利抵達巴拉圭。特別的是，此訪問行程獲得當地主流媒體廣泛關注報導，提及林佳龍盼善用台灣科技強項推動巴國工業及科技發展，向世界證明基於民主價值、互信互惠合作取得長久永續的成果。

林佳龍：總統直選確立兩岸對等存在互不隸屬

林佳龍：總統直選確立兩岸對等存在互不隸屬

美國國慶酒會　林佳龍盼攜手守護民主自由

美國國慶酒會　林佳龍盼攜手守護民主自由

林佳龍夫婦身家近4億！最新財產申報曝光　多數登記老婆名下　

林佳龍夫婦身家近4億！最新財產申報曝光　多數登記老婆名下　

唱臺中的歌！　林佳龍：以詩入樂展現文化力

唱臺中的歌！　林佳龍：以詩入樂展現文化力

關鍵字：

邦交國巴拉圭林佳龍

讀者迴響

熱門新聞

全民「普發一萬元」懶人包一次看

啦啦隊女神轉戰AV界「成美少女天花板」！

賈靜雯「被質疑拿GD公關票」首回應

印航空難錄音檔曝　機師：你為什麼關掉？

賈靜雯朝聖GD「瞬間圈粉」4字引論戰

春風朝聖GD「一件事超佩服」：我們做就被揍

丹娜絲掀出「肺癌元凶」　鄭明典：小心！

愛國者飛彈車轉彎卡住　受困2.5小時驚動美方

林口長庚自助餐「2菜1麵線」價格驚人　網點1關鍵

快訊／鄭麗君今晨抵台！　揮手說辛苦了

妹子看完「紅姐千人斬影片」揭男人識破仍留下2原因

林襄拜拜穿超辣！

住家發現26公斤5公尺巨蟒　男嚇：好像恐龍

爆氣影片曝光！　台南西羅殿斷交普濟殿

2勇消殉職！薇閣李傳洪月供4萬到子女大學畢

更多

最夯影音

更多

【警車神救援】考前6分鐘爆胎崩潰 4分鐘狂飆護送進考場超暖心！

蔡凡熙想摸劉品言孕肚 她開玩笑：摸了就會有孩子XD

【快丟掉！】小孩撿乾狗屎緊握不放　全場尖叫超崩潰XD

GD親口宣布：下次帶BIGBANG一起來！　撂中文「能不能」「喜歡不喜歡～」

坦克車疑似衝撞桃園民宅、車輛

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面