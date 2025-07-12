漢光演習第4天！陸軍砲兵584旅砲兵營臨戰訓練　展現火力優勢

▲陸軍砲兵584旅砲兵營砲2連挺進班操作50機槍執行警戒任務。（圖／陸軍六軍團第三作戰區提供）

記者沈繼昌／桃園報導

國軍漢光演習正緊鑼密鼓進行中，但陸軍六軍團今（12）主動公布演習第4天，陸軍砲兵584旅砲兵營在桃園地區實施動員部隊臨戰訓練，常備、後備官兵在日曬高溫下群策群力，完成M109A2自走砲彈藥裝填及射擊演練，展現辛勤訓練成果，也為作戰區守備任務奠定穩固基礎，一掃日前在楊梅區自走砲撞壞路邊車輛與民宅負面形象。

▲陸軍砲兵584旅砲兵營砲2連M109A2自走砲進入戰備位置。（圖／陸軍六軍團第三作戰區提供）

陸軍六軍團指出，為強化砲兵部隊備戰效能，陸軍砲兵584旅砲兵營砲2連在桃園地區完成動員編成後，實施臨戰訓練，此次動員編成主要為海灘守備任務，依敵情研判為敵可能登陸之區域，砲2連依令立即進入適宜陣地，演練若敵情升溫時，能隨時以強大火力支援聯兵營，並於預想殲敵區集火打擊。

▲陸軍砲兵584旅砲兵營砲2連射擊指揮所正在計算射擊諸元。（圖／陸軍六軍團第三作戰區提供）

陸軍砲兵584旅砲兵營在演練過程中，依序完成射向賦予程序、彈種檢整，並落實方向及射角檢查，隨著陣地指揮官下達射擊指令後，裝填手迅速將榴彈推進砲膛，完成裝填、待命射擊。「放！么發，發射了！」演練全程雖非實彈射擊，但官兵仍賣力喊得震天價響，也讓鄉親也直擊國軍操演的精神抖擻士氣。

▲陸軍砲兵584旅砲兵營砲2連砲車發射手正在裝填彈藥。（圖／陸軍六軍團第三作戰區提供）