暗戀女同事跟蹤半年！趁她買飲料水果刀猛刺險奪命　恐怖男下場曝

▲桃園市姜姓男子今年3月間在桃園區寶山街，持水果刀自後猛刺女同事重傷後自戕倒地，圖為案發後救護人員將2人分別送醫急救。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市姜姓男子愛慕陳姓前同事，今年3月間趁她在桃園區寶山街飲料店買飲料時，自後方持水果刀猛刺陳女背部一刀，隨後持刀自戕，2人紛紛倒於血泊中。警方與救護人員到場後將2人分別送急救，其中陳女經急救後幸運救回一命。檢警查出，姜男愛慕陳女並跟蹤逾半年之久，最後竟趁其買飲飲料時行兇，桃檢偵結依跟騷法與殺人未遂罪嫌起訴。

檢警調查，30歲姜姓男子與陳姓女子為前同事關係，今年3月26日下午2時35分許，尾隨陳姓女子在桃園區寶山街某家飲料店買飲料，趁陳女不備從後方持長約20公分水果刀猛刺陳女背部，當場血流如注，女子慘叫一聲倒地；姜男行兇得逞後也持相同水果刀朝自己胸口與頸部自戕，也倒臥血泊中，陳女被刺後意識不清，背部有穿刺傷勢，經送醫急救後救回一命。

▲桃園市姜姓男子今年3月間在桃園區寶山街，持水果刀自後猛刺女同事重傷後自戕倒地，圖為案發現場。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

桃檢查出，行兇的姜男因愛慕陳女從去年9月起至今年3月案發日，長達半年期間以連續傳送訊息與監視方式騷擾陳女，以此方式從事跟蹤騷擾之行為；案發當天趁陳女買飲料時，自後方持預藏水果刀朝陳女猛刺一刀，幸路人與救護人員及時送醫急救始幸免於難。

桃檢認為，被告姜男坦承犯行，檢方認為已違反跟騷防制法，根據現場照片與醫院驗傷證明等，確認涉犯殺人未遂，檢方偵結依違反跟騷防制法與殺人未遂罪嫌提起公訴。

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